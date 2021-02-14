屏東必拍新打卡點！屏東海生館打造「色水廊道」繽紛海洋展區　與七彩色系海洋生物一同漫遊海生館

堪稱全台最多海洋生物、最受大小朋友喜歡的親子旅遊景點「屏東海生館」再掀旅遊新話題，繼與可愛的企鵝0.1近距離接觸、餵食之後，再推出全新必拍打卡點「色水廊道」，全長34公尺的繽紛主展區，要讓大小朋友拍到不想回家、拍到社群IG滿滿的網美照。

於1月23日全新開展的「海洋本色」活動，集結七種不同色系鮮豔亮麗海洋生物，搭配長達34公尺波光粼粼的繽紛主展區「色水廊道」，讓要來參與的大小朋友，可以親自認識海洋生物的美，及每一種海洋生物背後多姿多彩的故事。

屏東海生館2021首發現場展示活動「海洋本色」，將展出七種不同色系的海洋生物，並依照不同生物特性創造七種海洋代表色票。

其中，包含俗稱火焰貝的「電光紅」粗面弧蛤，在鮮紅的觸鬚中閃著陣陣螢光，彷彿海洋中的火焰般讓人著迷；身著「麒麟綠」的變色連鰭䲗更是水下攝影師的最愛，繁複花紋體色彷彿清朝宮廷劇中的華麗官服，又像是七彩麒麟般絢麗奪目，也讓牠們有「麒麟魚」的暱稱。

雄性專屬粉色系的「紳士粉」側帶擬花鮨，長大後雄魚全身帶著夢幻的粉紅色，雌魚則是全身橘黃色。除此之外，海洋色票還包含海生館自行復育的呆萌烏賊寶寶，有種瞬息萬變體色的「百變灰」；不容缺席的還有知名電影明星尼莫，仿若皇室禁衛軍般保護唯一女王的小丑魚，也代表著「皇家橘」的海洋色票。

此外，在這次活動中，屏東海生館也特別加碼規劃了「海洋彩繪牆」，大小朋友可以拿起現場準備的SKB水洗彩色筆，恣意揮灑每一個想像，畫上每一道你的海洋本色。並且，活動期間更有集點活動、海洋卡辦卡優惠、IG粉絲滿額贈等多種活動優惠好禮，讓民眾在參觀美麗海洋生態之餘，也可以將海洋本色帶回家。

屏東海生館「海洋本色」期間限定活動

活動期間：2021/1/23-3/1

加碼活動：活動期間每週末及連假期間舉辦現場遊客免費參加的科教活動「形色海洋猜謎魚」，以趣味猜謎的方式認識海洋生物的不同型態。

此外，近年來在台灣許多動物園區都會推出「餵食」動物的體驗活動。這一次屏東海生館推出「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動，要讓民眾不僅可以近距離餵食企鵝，還能透過活動了解海生館飼育員照顧企鵝的工作內容，從餵食開始學習保護動物。

《原文自WalkerLand》