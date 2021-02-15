平價版銷魂麵！老母雞黃湯、剁椒麻辣雙湯頭濃郁好喝　Q彈麵體不輸大師兄

自從大師兄銷魂麵舖風靡全台後，坊間也多了不少類似的文青麵鋪，口味也豐富許多，讓銷魂麵選擇更加多元。

阿東前陣子看到IG網友推薦蘆洲美食「初Man」，同樣主打銷魂麵，但湯底除了基礎的麻辣湯外，還有老母雞黃湯可選，搭配Q彈麵體和糖心蛋飽足感十足，如果不想吃麵也有飯類可選擇，小菜也都能單點，無論口感、價位或菜色豐富程度都算不錯唷。

店內空間不大，桌間距離略窄，除了內用也提供外帶服務，我們趕在午餐前入內用餐，中午後人潮陸續湧進，沒多久所有座位全滿。

雪花牛黃湯

不吃辣的小夥伴點了黃湯系列的雪花牛套餐，湯底是以老母雞、雞爪、昆布、紅白蘿蔔等多樣蔬菜共同熬製6小時，最後加入南瓜泥中和雞湯的油膩感。

黃湯濃郁中帶點蔬菜的甜味，因為加入雪花牛所以油感還是有，但阿東就是愛這種油香湯頭，真的就是雞湯味，蠻讚的。

雪花牛剁椒麻辣湯

阿東點了剁椒麻辣湯底，銷魂麵當然要配麻辣湯啊！！根本是絕配～

剁椒使用新鮮辣椒搭配泡燈籠椒，加入辛香料拌炒後融合自製豬油與辣油，麻辣湯底則是採用牛骨為基底，加入豆瓣醬、純釀醬油和15種中藥材共同熬煮。

湯頭喝起來意外地不辣（對於怕辣的朋友來說當然是辣），少了一點濃郁感，但湯頭清爽不厚重，是很能讓人接受的味道。

不得不大讚店家真的很大方，肉片多到不行，整碗滿滿誠意十足。

把油條泡在湯裡，吸飽麻辣湯汁再一口氣吃掉，麻辣湯宇宙在嘴裡爆發。

麵條是手打拉麵，口感Ｑ彈十足，一口麵一口湯超滿足，不得不說這一整套吃下來飽足感十足，湯多到連阿東這種大胃王都喝不完。

不僅料好味美，連價格方面也很平實，決定收入口袋名單，下次再來回訪～大家有機會可以去吃吃看唷！

原文自 阿東的東食西遊 Vida Cómoda

阿東的YT頻道