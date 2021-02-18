星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵、夜櫻杯」超過60款新品曝光！連續19天「買一送一」等你來拚人品

粉嫩的櫻花陸續綻放，讓人走在路上也能欣賞到夢幻的美景，然而對於星巴克鐵粉來說，最期待的是每年都要搶喝櫻花季限定飲品、搶買獨家造型的櫻花杯。而今年星巴克櫻花季除了有飲品、餐點、杯子、咖啡豆之外，甚至連行李箱祭出櫻花季限定款式，超過60款周邊商品讓你選擇障礙發作，再加上連續19天不間斷的星巴克數位體驗等你來拚人品、抽買一送一。

將於2/19於全台門市正式開賣的新品飲料，是首度引進美國、加拿大超人氣「綿雲系列飲品」，將經典焦糖瑪奇朵大升級變成「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」，綿密細緻的鹹焦糖雲朵奶泡讓你喝到全新體驗。此外，還有鹹焦糖綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡兩款新品提供選擇。而特調部分則是有強調清爽果香味，有「薄荷柚子風味冷萃咖啡、莓果雲朵咖啡啤酒、莓果調酒啤酒」。

輕食部分則是有櫻花造型「玫瑰荔枝春麵包」，用內餡清香玫瑰荔枝果泥、奶香綿密的乳酪迎接春天的到來。原味和起司風味「英式司康組（附果醬）」鹹甜滋味一次享受，無論配咖啡還是茶都很搭。而擁有三種不同口感的「栗子三重奏蛋糕」，可以同時吃到栗子泥、栗子丁。

星巴克櫻花季重頭戲「櫻花設計咖啡用品」，這次除了有粉嫩櫻花色的馬克杯、保溫杯等設計，還有近年來最夯的「夜櫻」也被設計到星巴克馬克杯的杯身上，超過60款櫻花季限定商品就是要讓大家選擇障礙發作，其中第一次開賣的「春櫻花漾行李箱」一定要在2/19開賣首日準時搶。

此外，每每有「星巴克買一送一」就會造成討論話題，這次星巴將於2/22~3/12連續19天推出「Stay Coffee Together數位體驗」，只要顧客於活動期間進入網頁完成如咖啡師般coffee tasting的數位活動，即可領取全品項買一送一、第二杯半價、指定飲品買一送一等專屬優惠，就等你來拚人品、抽買一送一。

星巴克櫻花季

開賣日：2021/2/19

《原文自WalkerLand》