▲中壢頂級和牛燒肉推薦！預約制和牛餐酒館，打造全新優質燒肉體驗。（圖／寒武紀）

中壢頂級燒肉推薦！預約制和牛餐酒館 大理石花紋「極品和牛肋眼」如藝術品

這家中壢新開的「藏王 極上燒肉餐酒館」真心太強大！以A5和牛為賣點的燒肉居酒屋，走的是純預約制，不接過路客，無論在服務、環境或是饕客們最關心的燒肉品質的部份，包子爸在吃完之後，真心給了高評價！完全台北名店的水準，但價格卻又相對平實許多，CP值算蠻高的！只能說中壢人真的很幸福，可以擁有一間如此高水準又高CP值的燒肉餐廳～～感覺中壢以後又有一間很難訂進去的餐廳啦！哈哈！

「藏王 極上燒肉餐酒館」～華麗的三角窗店面，一座日式和風的建築，毅然矗立著。

入口有些低調，因為是預約制餐廳，不開放給過路客用餐，所以臨時要來吃是吃不到的唷！

記得來用餐之前一定要先訂位～～～

店的側面以岩石和清酒品牌的燈籠打造出來的視覺牆面好高檔，感覺就是一間很厲害的餐廳。

室外的候位區還貼心準備了「炭爐」，最近寒流來襲，讓室外候位的客人也能享受天然暖氣～～

這炭爐裡面燃燒著木炭，透露炭爐可以均勻的釋放出熱能，相當溫暖！

店內劃分為4個座位區，還有一間包廂，一樣擁有非常濃厚的日本風味。

天花板使用麻繩編織的設計，這應該是包子爸第一次見識到餐廳擁有這樣設計風格的天花板！厲害！

備料吧台區一樣掛著清酒品牌的燈籠，有在品嚐清酒的朋友就知道，這些酒全都是日本的超級名酒，尤其是夢幻名酒十四代！

「藏王 極上燒肉餐酒館」有賣清酒界的神話「十四代」～

這點真的蠻厲害的，十四代即使是去日本原廠都不一定買的到的名酒，因為太多人搶貨，想買一瓶都不容易。

有預算的朋友建議真的可以試試看十四代，很厲害唷！

墊在烤爐上方的黑色木盒，原來是呈現清酒服務給客人的特殊設備，在品嚐燒肉之前，先來一杯冰清酒，也是很開胃的！

店內側邊還有一扇紙門，推開來裡面還有一間包廂。

包廂裡還有兩張桌子，可以坐8個人左右，私密性極佳。

整體來說，店內空間不算非常大，但卻規劃的井井有條，座位跟座位之間都有隔板或是屏風隔開，不容易被別桌客人打擾。

「藏王 極上燒肉餐酒館」還有一大特色，就是店內洗手用的水居然有熱水！這點好貼心！

然後垃圾桶也是感應式的，更增添質感～～～

當然，這麼高級的餐廳馬桶座想當然一定是免治馬桶啦！

藏王的燒肉醬汁和佐料相當多樣化，第一排是切片萊姆、海苔鹽、山葵～

第二排則是蔥鹽、燒肉醬汁、生蛋黃（生蛋黃的部份店家不主動提供，若有需要請跟服務人員索取唷～）

開胃菜盛合

建議一定要點的開胃菜，醃漬蘿蔔、韓國泡菜、明太子花枝，都很涮嘴也很開胃，搭配燒肉一起吃也很對味！

明太子花枝切成細絲，口感Q彈脆口，鹹味夠，冷冷的吃好開胃～～

唐揚杏鮑菇

日式唐揚風格的炸杏鮑菇，吃起來外脆內飽滿多汁，不油膩，還不錯吃！

適合點一些小菜搭配著燒肉一起吃，口感也比較熱鬧些。

檸檬香烤翅

帶些一些泰式風情的檸檬烤雞翅，再吃燒肉之前，點一份跟孩子分著吃感覺也不賴～

時蔬沙拉（凱薩）

蠻大一碗的凱薩沙拉，凱薩醬洋溢著滿滿起司香，風味濃郁，時蔬脆口。

月見青蔥拌飯（2-3人）

吃日本燒肉最激推的就是這碗月見青蔥拌飯，滿滿的青蔥，搭配特殊醬汁還有一整顆生蛋黃，拌入熱騰騰的白飯裡，太犯規太香了！尤其是搭配油脂超豐沛的A5和牛，有夠爽的啦！

和牛滷肉飯

這碗藏王招牌的和牛滷肉飯，也絕對不可以錯過，帶些微辣的牛肉燥，醬香十足，拌白飯吃～我好愛！

敢吃一點點辣的小朋友，這碗和牛滷肉飯也一定會很喜歡！

「藏王 極上燒肉餐酒館」在燒肉的部份全程都有專屬燒烤達人幫忙烤肉，頂級的肉品一定要專人烤才讚，不然被自己烤焦或是流失肉汁就哭哭了…

這頂級的伊比利豬排真心很讚，號稱西班牙國寶豬的伊比利豬，帶著天然的橡木果風味，絲毫沒有豬肉的腥味，因為等級夠高，即使帶著些許粉紅色，7-8分熟就很好吃，真心可以媲美牛排的超級豬肉！

長長一根的牛肋條，直接放在烤爐上炙烤！

隨著油脂而激起的火焰，實在太美了！

剪成小塊更方便吃～～

因為牛肋條油脂多，所以建議可以烤稍微久一些，外面帶著些許焦香味更加分！

淋上大量的自製蔥鹽！

牛肋條搭配蔥鹽絕對是無敵配搭，每一口咬下都多汁油嫩帶嚼勁！澳洲和牛牛肋條～威！

每一塊都很勻稱看起來好肥美的美國極品牛小排，烤到兩面都微微上色之後就可以品嚐～～

喜歡的朋友可以自由搭配店內所提供的調味料或是醬料，包子爸推薦大家沾點生蛋黃試試，牛肉口感會更為濃郁，而且滑嫩唷！

角切的部份口感就像骰子牛排一般，用上了頂級的日本A5和牛，油脂豐厚自然不在話下，重點在於肉質口感的平衡度很驚人，嫩又多汁，真的很好吃！

看著燒肉的油脂伴隨著烤盤滋滋作響的聲音，升起冉冉如光般的火焰，幸福感總是油然而生啊～～

一分錢一分貨，頂級的日本A5和牛這樣四塊店內就賣680元～～

但，不用懷疑，它就是有這樣的價值！

第二片可以試試搭配鹽昆布，吃起來肉汁中多了鮮味，更是厲害～～讓包子爸非常驚豔！

中場休息來碗味噌湯，等等來吃海鮮啦！

這味噌湯裡面放著不少鮮魚塊，喝起來口味挺濃郁的，熱騰騰的很暖胃。

綜合海鮮拼盤

鮭魚片、軟絲、生食級干貝、天鑽蝦、大草蝦、天使紅蝦、九州鮑魚～～～果然藏王的海鮮就是強大！感覺可以吃得很過癮～

第一次在燒肉店見到烤鮭魚，讓包子爸十分期待！

擠上些許檸檬汁，就可以開始品嚐這鮮度很夠的烤鮭魚，每一片都嫩度十足，鮭魚獨有的油脂也恰如其分的展現了出來！

另外架上小鐵鍋，在烤爐上料理去殼的大蝦！

這是天鑽蝦和大草蝦～

六尾烤大蝦一口氣上桌，建議撒一些椒鹽就很對味，同樣擠上一些檸檬汁也能更提味，每一尾蝦都是脆中帶甜，去殼吃起來更方便～

蝦頭服務人員還會另外拿出來在烤爐上烤一次～

烤熟的蝦頭像是蝦味先一般，可以整顆頭帶殼一起入口咀嚼，超香的！

鮑魚烤到表皮帶些微脆，這火候掌握的恰倒好處，完全不用調味直接吃最讚！原始大海的鹹味就是最棒的調味了！

烤軟絲跟大干貝也是一絕！

其中烤軟絲薄片入口即化，跟印象中需要咀嚼很久的經驗完全不一樣，非常好吃！

當月壽星，四人以上同行用餐免費招待「可爾必思威士忌沙瓦盛合」

以可爾必斯還有威士忌為基底，搭配各式水果果醬，喝起來酸酸甜甜，帶著微微冰沙的口感，很順口！

果香濃純，很適合跟壽星相揪來慶生，四人同行就有招待！一人乾一杯，感情不會散～～

極上日本A5和牛肋眼 一片329元（加購價）

這一片肉應該是今晚包子爸吃到最頂級最華麗的一塊和牛肉了！

單單一片就要價329元，這還已經是打折過的價格了…

價格高檔、油脂分佈就有如大理石花紋一般的極品和牛肋眼，彷如藝術品一般，美極了！

藏王特別為了點了這片牛肉的客人準備一小鍋壽喜燒醬汁，在小鍋裡涮壽喜燒，改變一下吃法更能品嚐到和牛肉的鮮嫩～

一整片一口吃掉絕對是對於這片頂級A5和牛肋眼最大的禮讚，佐上店家特調的生蛋黃醬汁，一入口有種在嘴中爆漿的快感！蛋黃讓和牛吃起來口感更增添滑順，油脂跟肉汁完美結合，太好吃了！

原文自 寒武紀

包子爸の食尚攝影手札