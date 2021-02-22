芋頭控都衝小七！最狂「芋頭季」正式開跑　超熱銷「芋頭波士頓派、布丁大福」吃到嗨

芋頭控都衝小七！堪稱是萬年不敗的芋頭，不論是製作成蛋糕、吐司或飲品都讓芋頭控難以抗拒，而鹹口味的芋頭米粉湯、芋頭粥也成為芋頭控的最愛。這次7-ELEVEN瞄準芋頭控的廣大市場，特別推出「芋頭季」限定商品，準備要用整塊的大甲芋泥、香甜的芋頭波士頓派等商品，掀起芋頭控的熱烈關注。

7-ELEVEN「芋頭季」在即日起正式開跑，特別推出多款限定的芋頭商品預購，讓芋頭控恨不得搶吃，其中，哈肯鋪的「芋見四重奏吐司」將大甲檳榔心芋頭泥搭配香濃蛋黃金沙，加入台灣豬肉鬆，並在表面以乳酪絲覆蓋烘烤，打造金黃脆皮，鹹甜口為富層次感，是芋頭控最佳的早餐、點心首選。另一款「香帥芋頭波士頓派」則選用香草蛋糕夾入冰涼芋頭鮮奶油，蓬鬆口感配上爽口的芋頭內餡，讓芋頭控一吃就上癮。

另一款振頤軒推出的「芋到泥」，是芋頭控最不能錯過的品項，選用上等大甲芋頭以傳統工法製作，不添加香料色素，將芋頭與鮮奶結合，吃得出香濃口感。另一款連珍「芋頭布丁大福」則是在去年熱銷的品項，除了大甲芋尼的綿密口感，更增添滑順Q彈布丁以及柔軟麻糬皮，堪稱是最奢華的芋頭甜點之一。此外也同步推出法蘭四季「芋泥流沙起酥三明治」、龍泰「鮮芋頭起司條」等選擇，讓芋頭控恨不得通通吃一輪。

7-ELEVEN芋頭季

預購時間：即日起~至2021年4月4日

原文轉自《WalkerLand》