韓式炸雞、比薩吃到飽400有找！韓國夯店終於插旗台灣　炸雞控手刀準備好衝！

隨著韓流文化的大勢興起，也順勢將韓國美食推向世界，成為台灣佔比率極高的異國美食，而讓人吮指回味無窮的「韓式炸雞」更是人氣最高的地罪惡美食。來自於韓國超人氣CHICKEN PLUS+韓式炸雞品牌，也預計在2/26首次插旗台北西門町，並推出台灣專屬的「319元韓式炸雞、比薩吃到飽」方案，讓炸雞控手刀準備好衝。

韓國籍的老闆希望能在台灣推廣韓國美食，所以不同於韓國當地CHICKEN PLUS+的單點模式，以平日下午四點入場即可享有最低價「319元韓式炸雞、比薩吃到飽」，若是晚間或假日時段也只要359元就能吃到飽，讓大家用最高CP值價錢吃到最經典韓式。店內提供「招牌酥脆、洋蔥奶油、韓式辣醬、韓式蜜汁、韓式糖醋、雪花起司」六款炸雞口味，每一款都是人氣精選，不論你是想吃辣的、微甜滋味的還是撒上滿滿起司的通通都有。

除此之外，還有「迷迭香椿雞比薩、夏威夷比薩、水牛乳酪、臘腸切達起司、韓國泡菜、雙色起司」6款比薩任君吃到飽，自助吧部分則是有炸熱狗、炸雞奶油飯、辣味炒碼魚漿麵、綜合蔬菜沙拉、飲料、冰沙等多種經典韓式料理，以及吃韓式炸雞最不能缺少的配料「韓式醃蘿蔔、甜不辣湯」也都無限量供應。為了歡慶台灣一號店開幕，將於3/5~3/7期間內用餐、並在社群中公開打卡，即可享有第二人半價。

咕咕家（西門店）

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓（西門町阿曼TiTi大樓）

電話：02-2331-0501

營業時間：

日~四 11:00~22:00（收客至20:30）

五、六 11:00~22:30（收客至21:00）

原文轉自《WalkerLand》