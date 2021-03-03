超美星空遊樂園！蔚藍銀河系「暗空星境燈區、星空泡泡屋」打造最強燈會

一年一度的燈會活動陸續點燈，各個縣市都擺脫傳統燈會很台、很俗的刻板印象，結合時下最流行的「社群打卡」打造媲美耶誕節燈飾的IG打卡點。「2021南投燈會」這次規劃超過15個燈區，其中「暗空星境燈區」以星空遊樂園為主題，蔚藍銀河系的燈區中拍出絕美照片，讓你的IG瞬間人氣爆棚。

元宵節少不了的牛年主燈，今年以超科技元素設計，讓主燈「金可COW」穿上超人盔甲搭配聲光效果，手裡還有一隻迷你版cow boy，用「飛向科技未來」為概念希望在未來大家都越來越好。副燈「竹心 築心」則是結合南投當地的竹子延伸設計也火焰為造型，在浪漫的情人橋旁邊象徵的「愛情中火花四射」。另外，也有故事手法呈現傳統的「眾神賜福燈區」、首次加入的「耀眼南投客家彩燈燈區」、南投當地社區居民手工製作的「藝起共榮燈區」等各種燈區。

而重要的情人節也在2月份，所以南投市政府特別用各種燈串設計戀愛氣氛濃厚的裝置藝術，有七彩燈光變幻的「浪漫情人橋」、鋼筋勾勒出的粉紅「愛心蝸牛」還有以星座、流星和月亮設計的「景觀花海燈河」。而現場最大亮點「暗空星境燈區」絕對不能錯過，以星空遊樂園為主題打造，呼應合歡山成為國內首座國際認證暗空公園，規劃暗空城堡、銀河之域、光影魔方等，讓你走進燈區就能拍出各種蔚藍銀河系美照。

在活動期間內，每週五、週六則是在晚間20:20加碼推出高空煙火秀。而每天晚間六點開始18:00、18:30、19:00、19:20、19:40、20:00、20:20、20:40八個時間將準時表演「水陸雙水舞」，搭配投影、特效煙火與火焰之外，一旁還有「星空泡泡屋」觀賞區可以入座。

2021南投燈會

展區地點：南投市祖祠東路26號

活動時間：即日起至2021/03/01

點燈時間：10:00~21:00

煙火秀時間：

每周五、六的晚間8點20分於水舞廣場施放

水舞秀時間：

每日18:00、18:30、19:00、19:20、19:40、20:00、20:20、20:40

原文轉自《WalkerLand》