挑戰最萌下午茶！5款「角落小夥伴蛋糕」洗版IG牆　超萌「白熊草莓慕斯、麻雀蒙布朗」讓鐵粉搶先拍照打卡

挑戰最萌「角落小夥伴」下午茶！甜點控的口袋清單「La vie bonbon」這次全新推出5款「角落小夥伴查佛蛋糕」，在粉絲社團裡吸引超多關注。店家主打還原度超高的「角落小夥伴」造型，以及層層堆疊的水果蛋糕內餡，讓人忍不住先拍照打卡再開動。

由日本老闆經營的La vie bonbon，特別以法文「La vie生活、bon好的、bonbon糖果」作為命名，打造療癒而美好的甜點時光。招牌甜點主打水果系列的哈密瓜蛋糕、水果戚風蛋糕，而這次全新系列「角落小夥伴查佛蛋糕」也同樣延續這個風格，推出5款角色、搭配5種口味的全新選擇。

這次店家把超人氣的角落小夥伴「白熊、貓、企鵝、蜥蜴、麻雀」5款角色，用生乳酪起司做出還原度超高的角色造型，並且搭配卡士達、水果層層堆疊，打造出法式經典的查佛蛋糕。其中白熊搭配草莓慕斯、貓咪則使用3種巧克力加上百香果慕斯，而企鵝則是哈密瓜與檸檬風味，並且以一整圈的哈米瓜果肉作為裝飾。

針對人氣超高的「蜥蜴」，店家特別使用藍莓慕斯、藍紋乾酪馬斯卡澎起司作為搭配，而「麻雀」則以栗子蒙布朗、巧克力戚風，打造溫暖可愛的咖啡色系。每款角色都使用透明杯身，讓人不只可以看到頂部豪華的水果裝飾，就連層層堆疊的內餡，也都繽紛好拍。

除此之外，La vie bonbon的第二波「角落小夥伴」糖霜手工餅乾，近期也正式登場，以花園造型的「白熊、貓、企鵝、炸豬排」四款角色造型，搭配專屬的禮盒包裝，讓鐵粉們送禮也能超可愛。

La vie bonbon 角落小夥伴查佛蛋糕

供應門市：La vie bonbon林森旗艦店、微風南山atre店

款式供應情形，依門市現場為主。

La vie bonbon林森旗艦店

地址：台北市中山區林森北路644號

電話：02-2586-5388

La vie bonbon微風南山atre店

地址：台北市信義區松智路17號2樓

電話：02-2720-3737

原文轉自《WalkerLand》