奶茶控搶喝「網美鮮奶茶」！手搖飲聯手法式甜點推出「玫瑰奶蓋」夢幻飲品

奶茶控搶喝「網美鮮奶茶」！單純的茶飲手搖杯已經無法吸引一般人的目光，除了口味特別，更要有高顏值的外觀才能引爆搶拍熱潮、洗版IG，這次珍煮丹特別聯手法式甜點品牌SEASON，推出全新的網美鮮奶茶，並加碼推出聯名口味的「達克瓦茲」，打造最強的珍煮丹下午茶選擇。

為了打造耳目一新的高顏值手搖杯，珍煮丹聯手法式甜點品牌SEASON Artisan Pâtissier，跨界合作推出新品，其中在珍煮丹販售的「感官花園」網美鮮奶茶，選用SEASON銷售破萬的明星產品蛋糕做為發想設計，以特選錫蘭及日月潭紅茶作為基底調製成成鮮奶茶，並有精心熬煮的酸甜綜合莓果醬滾杯，再淋上手打香濃奶蓋，最後將再將表面炙燒成黃金焦糖色、撒上莓果乾，不但外型搶眼，口味更散發淡淡紫羅蘭香氣。

而此次聯名活動，03/10-03/31期間在SEASONArtisan Pâtissier 敦南旗艦店內也將同步快閃販售珍煮丹風味的「達克瓦茲」，共有「經典黑糖流心」及「泰泰奶茶」兩種選擇，其中「黑糖流心」在內餡中採用珍煮丹祖傳的黑糖，製成柔滑的焦糖奶油夾心，口味香濃更牽絲，另一款「泰泰奶茶」則是以珍煮丹高人氣的泰泰奶茶為發想，夾心吃得到濃郁茶味及奶香。

珍煮丹 SEASON Artisan Pâtissier聯名

感官花園鮮奶茶

販售門市：珍煮丹北北基門市

販售時間：03/10-03/31限定快閃販售

優惠活動：

3/10-3/31活動期間內，使用玩美相機套用法式街景聯名專屬素材，於珍煮丹北北基門市出示圖片，即可享有「感官花園」折價5元優惠。

達克瓦茲

販售地點：SEASONArtisan Pâtissier 敦南旗艦店

販售時間：03/10-03/31限定快閃販售

原文轉自《WalkerLand》