買草莓飲料就送草莓！夢幻飲品「塩雪莓莓」新鮮草莓搭奶蓋太欠喝

草莓控的草莓季還沒結束！每一年「草莓季」總是讓人想吃好吃滿，從第一天吃到最後一天才甘願。因此，手搖杯「沐沐茶旅」這次特別推出草莓奶蓋「塩雪莓莓」買一送一優惠活動，買飲料、送草莓，讓草莓控一次吃到過癮。

沐沐茶旅的「法國鹽之花奶蓋」，是許多飲料控每次都要喝的熱門系列，針對草莓季，沐沐茶旅推出期間限定款「塩雪莓莓」，以滿滿10顆以上新鮮草莓，加入鮮奶製成雪泥，並且搭配白玉珍珠增添口感，而飲品的亮點還有最頂部的鹹甜奶蓋，其中特別加入法國鹽之花，打造濃郁、多層次的風味。

為了讓草莓控一次要吃、要喝到過癮，沐沐茶旅特別推出新吃法，用新鮮草莓、直接沾取沐沐獨家的「塩雪奶蓋」一起品嚐，並且在03/10起推出「買一送一」優惠，只要買「塩雪莓莓」並且留下五星評論，就免費送「新鮮草莓佐沐沐獨家塩雪奶蓋」，讓草莓控不只能喝草莓、還能吃到「奶蓋草莓」的新鮮吃法。

沐沐茶旅 春季限定 買一送一

活動期間：2021/3/10-03/25

活動內容：凡購買一杯「塩雪莓莓」並於Google留下五星評論，即贈「新鮮草莓佐沐沐獨家塩雪奶蓋」乙份！

注意事項：草莓每日限量供應，售完為止。

原文轉自《WalkerLand》