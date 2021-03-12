「台南賞花攻略」來了！林初埤木棉花道領軍「7大台南賞花點」　盛開「羊蹄甲、苦楝」在台南公園就拍得到

進入春天後百花齊放，全台都掀起一陣賞花潮，台南也不例外，除了在3~4月期間有木棉花、黃花風鈴木、蜀葵花等豐富的美景，5~6月更迎來阿勃勒、蓮花等盛開季節，成為國旅賞花的首選城市之一。此次窩客島整理「7大台南賞花攻略」，讓網美們恨不得立刻衝台南，拍下花朵盛開的絕美景色。

黃花風鈴木

從12月至4月，台南市區有多條道路都看得見黃花風鈴木盛開，包含林森路、大學路、東豐路、體育公園竹溪旁、南寧街、東門路、崇善路、開山路及億載金城等都是賞花熱點，台南都會公園、虎頭埤風景區、佳里運動公園、新營急水溪河堤旁、新營新的長勝營區（南紙社區）也是賞花區，而南部科學園區更有超過2000多棵的黃花風鈴木吸引民眾駐足欣賞。

羊蹄甲

台南公園每到春天都看得見成片成林的粉紅花海，目前正值盛開當中，粉紫色的花海不輸日本櫻花，成為最浪漫的打卡熱點，吸引大人小孩散步其中，更讓網美們拍照留念。

向日葵

沿著新營往東山的南314道路（原南100）到北勢寮一帶可以見到一片片向日葵花田，充滿朝氣的模樣，讓人忍不住搶拍。東山區公所配合當地自行車道啟用，推出「花現東山尋寶趣」活動，在花海中隱藏各種謎題關卡，成功解開的遊客可以上東山區公所臉書粉絲專頁，貼文打卡並留言解答，有機會抽到精美東山龍眼乾禮盒。

木棉花

白河林初埤、將軍苓子寮一帶的木棉花正開始盛開當中，其中「林初埤木棉花道」更曾獲選世界15大最美花道之一，每年都吸引大批遊客及攝影愛好者搶拍。此外，有著木棉花故鄉之稱的將軍區，則擁有最多、最密集的木棉花道，全區栽種約3000株木棉，集中在南1、20、21、22、24、26、28等7條區道和苓子寮社區北側外環道兩旁，橘紅花海讓人驚豔。

花旗木

位在台南市西港區的花旗木步道，每年就屬3~4月的時候最為熱鬧，整條道路旁的花旗木爆炸盛放，淡粉色的花海飄落像極了桃紅陣雨，枝頭上繽紛的花朵吸引民眾搶拍留念，更讓全台各地的賞花族指名前往，只為了一睹粉色花海的魅力。

蜀葵花

學甲光華里活動中心周邊的蜀葵田花名遠播，蜀葵因為生長高度可達1~2公尺又名「一丈紅」，今年的學甲蜀葵花文化季將在3月13日熱鬧開幕，比人還高的「蜀葵花迷宮」打造如童話故事一般場景，勢必再度掀起往美的打卡熱潮。

苦楝樹

秀麗淡雅的苦楝樹，不同於其他鮮豔的花種，高壯的樹形以及淡紫色的小花營造浪漫氛圍，更飄散淡淡清香，3月起在北區的台南公園、安平區的億載金城、仁德區的虎山林場陸續綻放，成為賞花熱點之一。

原文轉自《WalkerLand》