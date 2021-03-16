起司控會暴動！一人獨享「焦糖蘋果迷你塔、草莓巴斯克起司迷你蛋糕」新登場

日本甜點控的口袋名單中一定有PABLO的存在，以經典起司內餡配上季節限定口味，讓甜點控定期回訪。此次新品特別以店內無負評、人氣直奔「招牌起司塔」的「巴斯克起司蛋糕」為主角，推出限量款「草莓巴斯克起司蛋糕」讓起司控再次將新台幣變成自己喜歡的樣子，大口吃濃郁款「草莓巴斯克起司蛋糕」。

全新口味「草莓巴斯克起司蛋糕」加入40%的奶油起司、鮮奶油、雞蛋和草莓果泥均勻攪拌而成，再透過長時間的低溫烘焙呈現外型焦黑、內層粉嫩的巴斯克起司蛋糕，不論是剛出爐、靜置常溫還是冷藏，都有不同的滋味等著你來嚐鮮。另外，也推出PABLO迷你版，讓你一人也能輕鬆獨享「草莓巴斯克起司蛋糕」。

此外，也同步推出限定口味「藍莓起司塔」，上層鋪上滿滿的手工自製藍莓果凍、藍莓卡士達鮮奶油以及新鮮藍莓，是藍莓控等超久的限定款甜點。而帶有焦糖香的蜜漬蘋果製成的「焦糖蘋果迷你塔」，則是清香蘋果搭配經典起司餡。此次新品選用各種不同風味的水果製作，讓甜點控表示每一款都要吃。

PABLO門市資訊

台北信義新光A8

地址：台北市信義區松高路12號2樓

電話：02-2723-7021

台中中港新光

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓

電話：04-2254-7759

汐止遠雄廣場

快閃期間：1/6~3/31

地址：新北市汐止區新台五路一段99號B1

京站時尚廣場

快閃期間：3/8~5/9

地址：台北市大同區承德路一段1號B3

原文轉自《WalkerLand》