搶攻超商冰沙霸主！聯名款「哈根達斯莓好拿鐵冰沙」、甜點系「草莓起司蛋糕酷繽沙」讓飲料控超瘋狂

超商甜點一直是兵家必爭之地，從飲品、霜淇淋一直到蛋糕、冰沙，除了比好吃更比創意，才能讓消費者留下深刻印象。即將邁入夏季，7-ELEVEN和全家兩大超商這次同步推出冰沙新品，包含呼聲超高的哈根達斯聯名冰沙、以及甜點系飲品草莓起司酷繽沙，準備要攻佔超商最夯冰品稱號。

這次7-ELEVEN聯手知名冰品「哈根達斯」，推出期間限定的「莓好拿鐵冰沙、果仁咖啡冰沙」，從3/24開始販售，特別搭配透明的哈根達斯質感杯，其中「莓好拿鐵冰沙」將哈根達斯經典的草莓冰淇淋製作成冰沙，搭配CITY CAFE的熱鮮乳增添奶香，而「果仁咖啡冰沙」則是以堅果香氣濃郁的哈根達斯夏威夷果仁冰淇淋製作，沖入CITY CAFÉ的濃縮咖啡，打造出豐富層次感。

至今已推出24款酷繽沙的全家便利商店，看準夏季到來，特別在選在春分3/24當天推出甜點系新口味「草莓起司蛋糕酷繽沙」，將完熟草莓鮮榨成汁製成冰沙，並加入起司冰淇淋、草莓醬以及起司蛋糕塊，除了口味濃郁更有食感，全台限量30萬杯。此外，去年熱銷的「白玉抹茶紅豆酷繽沙」也將同步回歸，在3/24-4/6推出會員限定優惠，可以享有酷繽沙系列任選2杯99元。

7-ELEVEN冰沙新品

莓好拿鐵冰沙

果仁咖啡冰沙

全家便利商店 冰沙新品

草莓起司蛋糕酷繽沙

白玉抹茶紅豆酷繽沙