台南「2021漁光島藝術節」封島開拍！「安棲之嶼」快閃23天　文青「漁光海島市集」快來朝聖

2021漁光島藝術節要來了！台南知名景點「漁光島」，以絕美的湛藍海灣、異國感爆棚的森林步道聞名，日落時分則有夢幻的夕陽吸引民眾前往欣賞，堪稱是台南人才有的隱藏版秘境。而兩年一次的「漁光島藝術節」今年再度回歸，以全新主題「安棲之嶼」亮相，準備要用各式文青裝置藝術打造台南人的療癒的時光。

3月底迎來「2021漁光島藝術節」，預計將於3/27~4/18正式開跑，活動期間的10~18點將在漁光大橋入口處全面「封島」，禁止汽、機車進入，僅開放接駁車、當地居民、當地商家及公務用車通行，而遊客則可以搭乘免費的接駁專車或步行至漁光島觀展，除了欣賞各個藝術家的裝置，更能體驗漁光島自然純樸的氛圍和絕美的天然景觀。

2021漁光島藝術節將以全新主題「安棲之嶼」亮相，以漁光島的自然環境如沙灘、樹林、夕陽、浪花為展場，邀請12組藝術家團隊為漁光島創作12件作品，打造出12個特有的療癒空間，邀請民眾前來尋找屬於自己的安棲之地，而在3/27開幕當天也預計邀請I Mean Us樂團及音樂詩人雷光夏現場演出。

此外，台南市府文化局也規畫將於每個假日在漁光島T字路口，舉行在地海島居民共同參與的「漁光海島市集」，以及充滿台南在地特色商家的「森與花の市」等快閃活動，在防風林草地裡打造最文青、紓壓的市集活動，讓前來的民眾觀展之餘也能逛逛市集、體驗最愜意的午後時光。

2021漁光島藝術節

時間：2021年3月27日~4月18日

地點：台南市安平區漁光路114號 漁光島

接駁車資訊：

安億－億載金城－健康育平路口－漁光島

每15分鐘一班，去程10:00-17:00，回程11:30-18:30