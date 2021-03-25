泰奶控一口被征服！「手標泰式奶茶舒芙蕾」套餐、「泰式熊熊奶茶」讓你拍不停

泰奶控一口被征服！除了一般市售的奶茶，加倍濃郁、茶感濃厚的「泰式奶茶」更是許多人心目中的最愛，這次Café del SOL以手標泰式奶茶研發最新的鬆餅套餐，結合了珍珠、濃郁茶香和自家招牌的空氣感鬆餅，就是要讓泰奶控忍不住嚐鮮。

Café del SOL全新研發的「泰奶帕芙洛娃套餐」能夠一次吃到「手標泰式奶茶舒芙蕾」和「手標泰式奶茶嫩布丁」兩款全新品項，其中舒芙蕾的部分搭配手標泰式茶葉熬煮製而成的泰奶醬，香滑濃郁，頂端搭配黑糖珍珠帕芙洛娃，加上蓬鬆綿密的鬆餅體以及夾層當中的焦糖杏仁脆片打造香軟、脆口、Q彈三種口感，一旁則有焦糖炙燒水果和泰式雪花糕點綴。

套餐搭配的「焦糖泰式奶茶嫩布丁」則是採用福岡Café del SOL特別配方製作，相較一般的布丁擁有更滑順口感，並充滿泰奶、焦糖香氣。而針對泰奶系列鬆餅套餐上市，Café del SOL也同步推出正宗泰奶飲品作為最佳搭配，將道地的手標茶葉泰式奶茶搭配上頂端的泰奶熊熊冰塊，口味濃郁香甜更有超萌外觀，成為泰奶下午茶最好的搭配。

鹹食的部分Café del SOL也推出全新的「泰式鮮蝦咖哩貝殼麵」，嚴選泰國黃咖哩為基底製作醬料，搭配彈牙鮮蝦以及微酸的黃檸檬汁點綴，清爽口味最適合夏天享用。

Café del SOL手標泰奶新品

販售日期：2021年3月26日起

原文轉自《WalkerLand》