「現做抹茶拿鐵」開賣！挑戰最強抹茶季　療癒系「抹茶富士山捲」太誘人

抹茶控一年就等這一次！每到四月春暖花開之際，就代表著「抹茶季」即將開跑，抹茶獨特微苦後回甘的大人味，擄獲一票抹茶控追隨。此次全聯甜點We Sweet特別跟來自於京都宇治的「一〇八抹茶茶廊」聯名合作，於全門市推出一系列抹茶甜點之外，還在We Sweet Café兩間分店中首次推出現點現做抹茶拿鐵，讓抹茶控整個四月的下午茶都在全聯解決。

將於3/26正式開賣的「We SweetX一〇八抹茶茶廊」抹茶甜點系列，是嚴選100%宇治抹茶、靜岡焙茶製作出超濃的抹茶、焙茶甜點，首推造型超療癒的「抹茶富士山捲」，將抹茶香緹包裹在抹茶戚風蛋糕中，上頭在淋上抹茶甘那許，是抹茶控手刀搶得第一目標。而一直以來被大家喜愛的千層蛋糕，也推出「醇濃抹茶、焙茶千層」兩款口味包裝，微苦回甘的抹茶、香氣十足的焙茶一次滿足。

而去年大爆紅的生吐司也同步推出「READ BREAD抹茶生吐司」新口味，帶有淡淡抹茶香的生吐司體、上頭淋上抹茶煉乳醬，不論是當早餐還是下午茶都很適合。此外，這次聯名甜點還有「焙茶生乳酪、抹茶焙茶大福、抹茶提拉米蘇、抹茶焙茶巴斯克與焙茶蜜布丁」，以及3/26~5/6期間開放預購的「焙茶蒙布朗、抹茶焙茶菠蘿泡芙、醇濃抹茶焙茶千層10入」，每一款都讓抹茶控失心瘋。

目前在大安延吉店、台中市市政店才有的We Sweet Café，也推出聯名甜點和飲品，有嚴選宇治一番茶抹茶製作的「抹茶紅豆慕斯蛋糕」，以及帶有栗子碎粒增添口感的「焙茶栗子慕斯蛋糕」。再搭配現點現做的獨家特調的「蜂蜜抹茶啤酒」，又或是抹茶拿鐵。

原文轉自《WalkerLand》