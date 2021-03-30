台南街頭散步／穿梭老屋新樓，發現時髦又復古的東洋懷舊味

古都府城歷經不少璀璨年代，昔日繁榮一時的大和風光雖已不復見，卻掩飾不了當時所遺留下來，深藏在現代都市景觀底下那瑰麗無比的文化底蘊，讓我們悠遊在這城市新舊交雜的混生文化中，找尋那抹懷舊熟悉的東洋味。

台南市立圖書館新總館

由台荷團隊共同打造，為因應台南炎熱氣候，以「倒立階梯式」設計大大增加遮蔭空間。一進入大廳，抬頭就能看見橫跨天花板的《陣風》藝術裝置；而「紅色樓梯」充滿氣勢的色彩，搭配特殊光影，營造出奇幻的視覺感。除了媲美美術館的高顏值，還有多項亮點，包括數位學習區、全國最大24小時借還書區域、終身學習空間、進駐的獨立書店，並設置劇場、展覽場、烹飪教室、講堂等，成為台南人最新的學習休閒去處。

#台南市立圖書館新總館

地址：台南市永康區康橋大道255號

電話：（06）303-5855

營業時間：08：30～21：00；日08：30～17：30

公休日：一

SUSUSHI.tw

曾在英國壽司店工作的老闆，在店裡除提供傳統握壽司外，擅長的創意卷壽司也深受歡迎。為了呈現完美的最佳風味，老闆嚴選日本、挪威進口的當季漁獲、北海道七星米及赤醋，還特別將醋飯溫度控制在接近體溫，就是想讓顧客吃到最鮮美的滋味。1樓店面以藍白基調、西洋花磚與枯山水造景，創造出日式悠閒氛圍；搶眼的強化玻璃天花板設計，則為整體空間添上了點時尚感。

#SUSUSHI.tw

地址：台南市中西區民權路二段204號

營業時間：12：00～14：00、17：30～21：00；六日11：30～14：00、17：30～21：00

公休日：一

宇作茶屋

明亮舒適的店裡，榻榻米座位、木質桌椅等空間布置，呈現出現代日式的簡約風格。曾到日本生活一段時間的老闆，發現咖啡店型的茶屋正於日本崛起，回到家鄉台南後決定開店分享自己喜歡的日本茶；店內選用進口的日本茶，除沖泡飲品外，自製甜點如阿法奇朵、芭芭露亞等也有使用。老闆還嘗試以不同沖泡方式來增添喝茶的樂趣，像是利用愛樂壓來萃取焙茶，喝來頗有另番風味。若對日本茶有興趣，一定要來嚐嚐！

#宇作茶屋

地址：台南市中西區新美街72號

電話：（06）221-0477

營業時間：11：00～19：00；六日10：30～19：00

公休日：二

戎館

復刻1930年代洋房風格的戎館，是日治時期台南4大戲院之一，館內牆面上雕光浮世繪刻畫著當時榮景。1樓商場有黑橋牌自營店舖及戎館限定商品，且不定期與排隊名店合作快閃進駐；也有台南知名飲料品牌、在地文創選物。2樓一隅展示著戎館歷史資料；劇場區播放著老電影並擺上復古桌椅，重現當年戲院場景；圖書區櫃上多是台南人文風土相關書籍可供閱讀，新舊概念交錯的複合式空間，展演府城懷舊新風貌。

Oinn Hotel & Hostel 巷弄潮旅

一群出身台南，來自不同領域頂尖經理人所組成的Oinn Group，因熱愛家鄉、喜歡交友，於是成立了這間很具實驗性的設計旅店。承襲自70年前日治時期的鐵工廠，所以空間上以輕工業風演繹時髦的品味來呼應；旅店中擁有112個背包床位及20間設計客房，還有空中影院、戲水小島、閱讀書廳、女孩專屬區域等摩登設施，讓旅客在此能輕鬆交流，也能度過歡樂放鬆的一晚。

#Oinn Hotel & Hostel 巷弄潮旅

地址：台南市中西區文和街29號

電話：（06）350-1101

Check in 15：00、Check out 11：00

豆弄．手作

老闆因童年的生活經驗，連結了日式懷舊與台南的古都風情，以昭和時期喫茶店為原型，尋找具時代感的老件、燈飾及外婆家的櫥櫃等，將店內重新改裝成復古溫馨的日式家常餐廳；特地搜羅日本絕版的原子小金剛玻璃杯來盛裝飲品，超級吸睛。老闆以往時常走訪日本各地品嚐美食，將記憶中溫和暖心的昭和風味和洋餐食重現在台南；餐點嚴選食材，幾乎全為店家自製，提供多元選擇，每樣都是精心料理的好味道。

#豆弄．手作

地址：台南市中西區五妃街76號

電話：（06）214-9025

營業時間：09：00～16：00

公休日：二三

知事官邸生活館

擁有120年歷史的知事官邸，曾為日本皇族外出的「御泊所」，2層樓建築以英國南洋殖民樣式著稱，是台南市定古蹟。去年底重新開放後，結合藝術、文創、選物等元素，以「建立生活美學」為目標，讓老屋重獲新生。內部規劃了生活選物、圖書、時尚精品、藝術展覽及美食空間，多元的面貌吸引許多文青前來朝聖；戶外廣場也將不定期舉辦「好市邸家」主題市集活動、風格主題餐宴，並開放戶外婚禮預約，讓更多人能到這享受氣派宅邸的美好時光。

#知事官邸生活館

地址：台南市東區衛民街1號

電話：（06）209-7000

營業時間：10：00～22：00

西竹圍之丘

緊鄰在台南一中旁的「西竹圍之丘」，原為台南一中教職員宿舍，去年8月由台南市政府打造成一個鬧中取靜的文創園區。從門口走進，可見到一排排純白的舊宿舍群，目前已有咖啡廳、花藝店、手工皮件工作坊等多家文創店家進駐，其間悠閒景致不僅適合拍照打卡，也能逛逛創意小店。沿著草皮小徑可來到百年市定古蹟的原臺南廳長官邸，是棟明治時期流行的「和洋二館」式建築，現僅留存下典雅懷舊的西式洋館，來此也不妨細細品味老建築風采。

#西竹圍之丘

地址：台南市東區育樂街197巷

營業時間：11：00～18：00

公休日：一～四

原文轉自《TaipeiWalker雜誌》