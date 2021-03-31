▲一人火鍋吃到飽就在信義區！「和牛祭」開幕四人同行一人免費 挑戰最強微風南山美食餐廳。（圖／WalkerLand）

一人火鍋吃到飽就在信義區！「和牛祭」開幕四人同行一人免費 挑戰最強微風南山美食餐廳

台北競爭最激烈的信義區美食戰區，由樂軒集團投下一枚震撼彈，維持一店一特色的慣例，將旗下首間火鍋吃到飽「和牛祭鍋物放題」以個人鍋吃到飽的方式北上插旗台北信義區，就算一個人也不加價、最低680元的超佛價格，要來挑戰微風南山最強、最難訂位的美食餐廳。

秉持著「為肉肉控帶來最夢幻的食肉天堂」樂軒餐飲集團，即便是火鍋吃到飽也堅持要端出極高品質的肉品，這次台北店菜單強調「九洲A5和牛一頭」22個部位無限量吃到飽，將頂級餐廳才會出現的和尚頭、內桃子、外桃子、臀心、龜子等部位，在「和牛祭鍋物放題」中通通可以無限量加點，相較於頂級餐薄薄兩片上看一千塊的和牛，可以說是CP值很高。

吃到飽價格共有680元、980元、1580元、1880元四種價位，嚴選台灣國宴指定「桂丁雞腿」、歐洲夢幻食材「伊比利豬梅花」、天然穀物飼養「丹麥豬松阪」以及全球超限量的澳洲Blackmore 9+純血黑毛和牛，都無限量吃到飽。鍋底部分則是分為個人鍋，可以依照個人喜好選擇「經典昆布」、慢熬14小時的「九州豚骨」、鮮甜味十足的「海鮮干貝」、中藥提香的「日本山藥」、椒麻夠味的「秘制麻辣」、鹹甜滋味的「壽喜燒」。

自助吧台部分除了有基本的新鮮蔬菜和干貝燒等特色火鍋料之外，還有和牛滷肉飯、麻辣都府鴨血也都是無限供應。甜點、飲品更是不能錯過想吃什麼就加什麼的台式剉冰，以及DIY現擠的芝麻和泰奶兩種口味霜淇淋、各式飲品、紅白酒、啤酒喝到飽。

和牛祭鍋物放題（微風南山店）

開幕日期：2021/03/31 下午5:00過後

地址：台北市松智路17號5F（微風南山）

用餐價位：680元、980元、1580元、1880元

原文轉自《WalkerLand》