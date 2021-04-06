台灣就拍得到富士山！洗版IG「13款富士山造型餐點」　超療癒「富士山吐司、剉冰」不去日本也要拍個夠

有著日本第一神山之稱的「富士山」，是日本文化的象徵，絕美磅礡的山景烙印在不少人心目中，也成為台灣人訪日指名必拍的風景之一，市面上各式各樣的富士山周邊成功製造話題，從富士山造型提袋、玻璃杯，一直到創意的富士山橡皮擦等，都足見日本人對於富士山的迷戀。這次窩客島特別整理出「13款富士山造型餐點」，即便因為疫情不能到日本，也能在台灣拍到美美的富士山造型餐點療癒一下。

綠色抹茶富士山菓子包！

美食窩客 女子的休假計劃 在 「哭哭咖啡 ku ku kohi」 說：

網路上一直被燒到的就是草莓奶油布丁，但現場在櫥窗內其實第一眼看中的是富士山款的抹茶菓子包，今日就點這兩款日式菓子包。

#哭哭咖啡 ku ku kohi

地址：新竹縣竹北市文興路二段140號

質感系富士山吐司！

美食窩客 佛系旅遊筆記 在「Sanmakita Bakery 三牧田麵包專門店」 說：

富士山生吐司是店家招牌商品，使用天然的蝶豆花呈現出富士山模樣，就是在店門口看見的大型吐司的真身，不只外觀可愛特殊有辨識度，吃起來依舊如生吐司一樣濕潤、鬆軟的口感！

#Sanmakita Bakery 三牧田麵包專門店

地址：台中市南區南門路84號

電話：04-2285-8599

富士山雪花冰超萌！

美食窩客 捲捲頭。品味生活 曾在「浪花丸 かき氷•島食」說：

赤富士山是草莓+煉乳，金富士山是芒果+煉乳，而青富士山，則是淋上藍色夏威夷果漿+煉乳，吃起來很像蘇打汽水，搭配煉乳微甜的滋味還蠻好吃的！

#浪花丸 かき氷•島食

地址：花蓮縣花蓮市菁華街4巷1-5號

電話：0953-563-858

檸檬磅蛋糕變富士山！

美食窩客 卡琳 在「PonPon 乓乓雜貨」 說：

富士山造型的檸檬磅蛋糕是「PonPon 乓乓雜貨咖啡」的招牌！檸檬本來就是我的最愛，富士山造型的可愛模樣，也完全打中喜好，用力給他點下去！！！

#PonPon 乓乓雜貨

地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路71號

電話：0956-546-550

飄雪富士山雞蛋糕洗版IG！

美食窩客 美食好芃友 曾在「Mr. FUJI 富士先生雞蛋糕」 說：

是富士山雞蛋糕耶耶耶耶耶！！立刻決定，即使遠在鹽埕區還是要找個假日去買！！

#Mr. FUJI 富士先生雞蛋糕

地址：高雄市鹽埕區大勇路46號

富士山藏在生乳卷裡！

美食窩客 跟著Livia享受人生 在「KINBER MADE 金帛手製」 說：

抹莓富士山生乳捲真的很可愛，外層一圈抹茶蛋糕，裡面夾著的是可愛的富士山，因為疫情暫時不能去日本看富士山，只好來金帛手製囉！XDD

#KINBER MADE 金帛手製

地址：台中市西區精誠五街14號

電話：04-2327-4780

拉麵店的隱藏板富士山！

美食窩客 海蒂Heidi 在「Kukai Ramen & Izakaya 空海拉麵」說：

完全是衝著他的視覺設計點的，我好外貿協會喔～就覺得這好酷一定要吃吃看，原來上面那曾是奶酪，下面是果凍，口感微微酸甜很討喜。

#Kukai Ramen & Izakaya 空海拉麵

地址：台中市西屯區大隆路140號

電話：04-2310-2598

富士山形狀就好拍！

美食窩客 小噗 在［醬吃冰」 說：

堆疊成富士山的布丁刨冰，刨成片冰，綿密順口，入口紮實又透清涼，最上端，店家以手拉焦糖絲環繞於富士山冰頂，口感脆薄帶甜，入口即化開了，搭配下面的冰品，實在好搭啊～～～

#醬吃冰

地址：台北市大安區和平東路三段406巷7號

電話：02-2732 2790

抹茶栗子富士山超推！

美食窩客 白Fei 曾在「Look Luke」說：

身為抹茶控，當然必點囉！完全沒有辜負我的期待，特別的是紫薯泥居然用薄荷提味！吃下一口，薄荷味就瀰漫在嘴裡，除了上面那顆栗子以外，蛋糕內也有栗子塊，整體不會甜，也沒有抹茶的苦澀。

#Look Luke

地址：台北市中山區吉林路199巷8號之1

電話：0925-006-177

超日系富士山剉冰！

美食窩客 吃貨文文 IG:wennywang51 在「小島日和」說：

富士山的醬料是以洋甘菊藍醬製成的，吃起來是甜甜的口感，另外白雪是優格醬，酸酸的優格搭上甜甜的洋甘菊藍醬真的很搭。

#小島日和

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段208號

電話：03-9561-505

富士山豬排飯要拍！

美食窩客 Lexie’s Blog寫食派 在「初米咖啡 Choose Me Cafe Meals」 說：

看菜單就被這個可愛的富士山吸引了，雖然豬排飯是很常見的簡餐料理，但『初米咖啡』別出心裁的給他另外一種詮釋方式，也挺吸睛。藍色的米飯是蝶豆花的天然色素，看起來美美der～

#初米咖啡 Choose Me Cafe Meals

地址：台北市中山區錦州街423之1號

電話：02-2503-3386

超誘人的月見富士山！

美食窩客 海綿飽飽的鳳梨城堡 曾在「五円·ご緣」 說：

把白飯堆成一座小山，上面加一個生蛋黃，造型是日本富士山，看的海綿又想出國！

#五円·ご緣

地址：新北市三重區正義北路314巷27號

電話：02-2989-2525

浮誇系富士山燒肉！

美食窩客 沙拉飯團 在「胡同裏的寬巷子 敦南店」說：

富士山造型的容器裝的就是『胡同燒肉』，還冒著白煙，效果十足，富士山上裝了10種不同的肉品與食材，肉品的部分都是牛肉。

#胡同裏的寬巷子 敦南店

地址：台北市大安區敦化南路一段320號

電話：02- 2709-8916

除了富士山造型餐點絕對要拍，再加碼超可愛的富士山造型公園！

旅遊窩客 Karen 曾在「民族公園」說：

這組富士山造型遊具在陽光的照耀之下，鮮豔的顏色顯得更加耀眼，路經至此很難不注意到，有磨石滑梯及水管滑梯，坡道上有攀爬設備。

#民族公園

地址：桃園市桃園區三民路三段

原文轉自《WalkerLand》