蛋捲控一定喜歡！全新「茶香真巧」系列蛋捲　「春天與茶相遇」吃一口就能擁有滿滿茶香

台灣人對於「茶」的接受度十分的高，但是當「茶」入菜、入酒、入甜點，那又會一門專業的課題了。手工蛋捲熱銷品牌青鳥旅行，了解台灣人對於「茶」的喜愛，特別推出「茶香真巧」系列產品，以「春天與茶相遇」的概念當主軸，製成「鐵觀音真巧蛋捲」、「伯爵真巧蛋捲」、「抹茶真巧蛋捲」三種口味，要讓蛋捲控吃一口就有滿滿的茶香味。

青鳥旅行所推出的全新系列「茶香真巧」，以三款最代表島嶼國家風味的茶湯──台灣在地鐵觀音、英國伯爵紅茶、日本靜岡抹茶，把春天溫潤香甜的味道揉進茶香裡，再佐入真正巧克力製作成茶心甜餡，以獨家技術在蛋捲裡圈上一層內餡，讓茶香巧克力和濃郁的蛋香餅皮相互襯托，既吃得到傳統蛋捲的酥脆口感，也能享受茶韻巧克力在口腔環繞前中後味的香氣層次，輕鬆品味以茶香佐春日的愜意時光。

「鐵觀音真巧蛋捲」選用茶性溫厚、香味悠揚的台灣花蓮鐵觀音茶葉，調配出鐵觀音茶口味的蛋捲餅皮及巧克力內餡，並使用青鳥旅行獨家技術，在鐵觀音餅皮內圈充填適量的鐵觀音巧克力，達到口感平衡，咬下去的瞬間，口齒充滿濃濃鐵觀音茶的香氣。

「伯爵真巧蛋捲」嚴選TWININGS唐寧皇家伯爵茶，是一款經由清新淡雅的佛手柑薰香製成，清新的口感，最適合在午後時光用一顆閒適心情細細品嘗的茶款。青鳥旅行使用TWININGS唐寧皇家伯爵茶，調配出伯爵口味餅皮與伯爵巧克力的完美比例，享用一份蛋捲，有如置身於英國倫敦，來一場道地的英式午茶饗宴。

「抹茶」是日本最具代表的特色茶飲，取遮光栽培的茶葉，不經過揉捻直接烘乾後，並碾磨成粉，多層次地呈現清新茶香及深邃的甘甜茶韻。「抹茶真巧蛋捲」選用來自日本靜岡的無糖抹茶粉，除了餅皮有濃濃的抹茶味之外，內餡的抹茶巧克力也是抹茶控不能錯過的好滋味。

原文轉自《WalkerLand》