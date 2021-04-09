▲台中不只有美食！3家邊喝午茶邊畫畫的藝文空間 一個人也能享受慵懶閒適的午後時光。（圖／TaipeiWalker）

台中不只有美食！3家邊喝午茶邊畫畫的藝文空間 一個人也能享受慵懶閒適的午後時光

每次到台中總是吃吃吃，餐廳兼比一間浮誇，美味更是讓人念念不忘。但是除了美食外，台中市區裡也有一塊充滿藝文與知性的空間，從書本畫布、到飲食器物，都值得我們細細探尋文化城的知性與感性。

中央書局

成立於1927年的中央書局，曾是全台規模最大的漢語書籍書局店，1998年黯然熄燈後，如今又回到市民的生活中。一直以來，中央書局扮演著中台灣當代藝文與民主思潮啟蒙的重要推手，當年豐富的中外文藏書，為年輕學子開啟了與世界接軌的遼闊視野；當時店裡也販售文具及學藝相關用品，許多老台中人人生中買的第一本字典、成年禮時所收到的鋼筆等的深刻記憶，都發生在中央書局。

2016年由信誼基金會與上善人文基金會共同開啟了中央書局的重返之路，歷經3年，保留原有建築格局，並補強結構安全，終於再現1947年興建的那幢折衷主義建築迷人的風采。回歸後的中央書局， 貫穿全館的仍是眾多主題選書，1 樓以中台灣的島嶼人文風景為主軸，以展區、書籍、文創精品等不同型式展現在地風貌；2樓設置童書區、咖啡座，並搭配以生活品味為主題的選書，而3樓場地規劃為藝文活動與閱讀的空間，主題選書則多為文史哲、藝術設計等類別， 透過不同主題與空間的規劃，期望成為一個藝文交流的新平台。

2樓飲食座位區更實踐了立體化的五感閱讀，也呼應了當年中央俱樂部（中央書局前身）的沙龍概念。餐飲高規格配置主廚及甜點師，每季菜式皆運用中部盛產的食材，以在地人文精神創意發想，道道都是令人驚豔的美食篇章。

#中央書局

地址：台中市中區台灣大道一段235 號

電話：（04）2225-9024

營業時間：11：00 ～ 19：00；六日09：00 ～ 19：00

公休日：二

CMYK Gallery

從小喜歡畫畫，大學唸設計科系，還曾到東歐斯洛伐克交換學生的老闆劉韋廷，長期海外的旅居生活中，觀察到畫畫之於歐美人，就如同喝咖啡一般的日常，回台後也想推廣藝術即是生活的理念，於是打造了一個可讓大家輕鬆作畫、又能簡單享受美食的地方。

原是爸爸創業時的舊工廠，改裝後的2、3樓成為「Afternoon Drawing主題繪畫課」及DIY的「Freehand自由創作」2種作畫體驗的畫室空間。前者由專業老師指導，提供多種類型的畫作課程， 報名後到課堂上跟著老師指引，就能一步步完成作品；而後者則只要低消1款畫布，則可使用畫室裡所有用具，無拘束地揮灑出腦海裡的那片風景，平日來甚至不用預約， 即能享受繪畫樂趣。

老闆秉持著飲食與繪畫結合的理念，讓畫畫本身更具生活感；現在1樓新進駐了高人氣的「路地 氷の怪物」，超萌的創意怪物造型冰品，讓閒逛到這兒的旅人，不論是想揮灑畫筆創作或享用美食，都能感到無比療癒放鬆。

#CMYK Gallery

地址：台中市北區德化街580 號2 樓

電話：（04）2201-7999

營業時間：12：00 ～ 19：00

公休日：二

茶筆巷文具生活空間

喜歡文具、喝茶的Ri c k與Linz，在勤美誠品商圈附近的巷弄裡，以風格文具及幽雅茶香迎接著每位前來的旅客。狹長格局的老宅，後面有個幽靜的小院子，1樓的前、中段展售各國文具，陳列井然有序，種類眾多卻不擁擠，倒多了些回到家般的自在感。

店中文具選物來自世界各地， 以少見、有當地特色的文具品牌為主，多偏向Rick喜歡的歐美洗鍊風格，當然日韓可愛風、台灣在地創作家的文具也不少，讓顧客在茫茫文具海中有著環遊世界的感覺。店內也特別搜羅與文具相關的事務型小工具或生活道具，Rick希望不只女生，連男生都能在自家店裡悠哉閒逛、找到喜歡的物件。

經常利用2樓空間舉辦的展覽、講座課程或市集活動，每每都吸引不少人參與。由於喜愛喝茶， 店裡提供了百年茶行的台灣原葉茶飲，另有花茶、調味茶等可選擇； 與朋友的市集品牌合作塔類甜點、餅乾，精緻可口，深受歡迎。坐在天光灑落的座位區，點套茶飲小食，一個人也能享受被風格文具環繞、慵懶閒適的午後時光。

#茶筆巷文具生活空間

地址：台中市西區昇平街89 號

電話：（04）2301-9297

營業時間：11：00 ～ 20：00；日11：00 ～ 18：00

公休日：一

同場加映：

芳華火鍋公司

台中浮誇系、氣派風格餐廳不計其數，這家距離台中火車站步行可抵的人氣鍋物，以復古的港式氛圍，迅速擄獲火鍋控、愛拍照的網美味蕾。將櫃台打造成交易所，搭配斑駁的牆面，牆上還印有令人莞爾一笑的有趣文字，而最吸睛的畫面莫過於當景泰藍銅鍋一上桌，襯著由馬賽克拼貼的磁磚桌面，為整體再添一股藝術風格。來店點上一份鍋物套餐，還可享用一旁古早味紅茶、復古枝仔冰等自助吧內容。

#芳華火鍋公司

地址：台中市中區中山路109 號

電話：（04）2222-9996

營業時間：11：30 ～ 14：00、17：30 ～ 21：30；六11：30 ～ 14：00、17：30 ～ 23：

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公休日：一

《原文自 Taipei Walker》