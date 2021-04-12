彰化田中田尾戶外好風光！花花草草好療癒　露營野餐、多肉栽培　悠閒鄉間旅行正夯

一個人徜徉在鄉間小徑，走花園賞美景，最是怡然自得！彰化田中田尾擁有舒適的氣候，而且沒有都市的喧鬧煩囂，反而能悠閒體驗農家或田園風情，隨地坐下點份下午茶就能享受陽光、享受微風。

小田生活mmm

野餐系療癒風強烈的小田生活，坐落在鄰近田中高鐵站附近的田野間，百坪的茵綠草皮，綴著牙白色遮陽帆布像是風箏般飄揚在空中，僅有的一棟建築是室內用餐空間和小小廚房，水泥牆面建築的大地色系融入周遭景觀，小巧可愛又樸拙的木頭手寫招牌，展現可愛的迎賓功能，而最受遊客喜愛的是不用自備道具，也能享受野外露營的感覺，店家貼心地準備了野餐桌和野餐墊，自己抬到想坐的位置，鋪上墊子，就能享受自己的一方空間，用餐喝飲料、看書滑手機，這一刻是最親近大地的時刻！

男主人陳先生在台北從事土木工程，太太則是學服裝設計，2人工作多年後，為了一圓太太開咖啡店的夢想，毅然攜手搬離台北回到田中老家，「小時候就常被蟲鳴鳥叫聲吵醒，多年後又回到這樣的環境，很快就習慣了！」他們決定打造與眾不同的咖啡館，刻意不在人潮眾多的市區而選擇在自家農田，「因為不習慣那種小而拘謹的店面，我們想要的是這種自然、寬敞的戶外庭園。」在這500多坪的田地中，種上翠綠的台北草草皮和落羽松，打造了一間小小的廚房和僅有的5桌客桌，景致與鄰近的稻田、苗圃連成一氣，視野變得開闊，而客人自然而然也融入這自然景色中，體驗天帳地幕的感覺。

為了達標，小夫妻倆都去上課學習甜點製作、調製飲料、輕食料理和沖煮咖啡等等，因此開店後不論煮咖啡或製作甜點都駕輕就熟， 店裡餐點以甜點、炸物和飲料為主，現點現炸的黃金雞塊、泰式檸檬雞塊和脆薯、洋蔥圈等，都是最受歡迎的炸物，自家烘製的甜點則有檸檬、抹茶等口味磅蛋糕，生乳酪和冰淇淋也是頗受喜愛的甜食。飲品則有店家精心研發的桂花蜜拿鐵、玫瑰拿鐵、野莓牛奶和野莓汽泡水等各種飲料，店家推薦蘋果西打冰咖啡口感特殊，喝來像啤酒但完全沒有任何酒精，愛嚐鮮的遊客，尤其夏日更冰涼消暑。

#小田生活mmm

地址：彰化縣田中鎮民光路一段395巷258號

電話：（04）875-3586

營業時間：13：00 ～ 19：00

公休日：三

旅人小屋 舒宿

早年的鄉村，農家們會建有「烘稻間」，用來烘乾收割的稻穀，也多會建有圓形的「古亭畚」 來貯存稻穀，這些典型的農村生活型態早已不復見，不過現今卻成為田尾十分熱門的住宿體驗站，不只背包客愛，也許多家庭客帶著小孩入住體驗。旅人小屋 舒宿主人成哥說，來自國內外的背包客對於夜宿穀倉或烘稻間備覺新奇，也是最貼近農村生活的經驗，每年4、5 月間還可在民宿旁欣賞浪漫優雅的鳶尾花海。

住宿區以烘稻間、古亭畚、生態池，以及高聳樹林構築成簡單自然的環境，溫馨的住宿空間有交誼廳、泡茶區和簡便的床鋪，膽子稍大的可以攀上數米高的竹梯住在小閣樓上。而身處花鄉田尾，成哥也選擇截然不同的花卉植栽，以少見的鳶尾花為主角，打造約800坪的中部唯一鳶尾花海景觀，4、5月花開時田中一片紫、白、黃、紅、粉等色彩，令遊客如徜徉在梵谷名畫的繽紛花海中。

#旅人小屋 舒宿

地址：彰化縣田尾鄉南鎮村平和路一段268-12 號

電話：0987-756-115

營業時間：賞花08：00 ～ 17：00。住宿check in 15：00、check out12：00

綠果庭院GreenLife Garden

想當一回「綠手指」嗎？這兒有讓你「萬中選一」的超級權利， 只要你喜歡，就可以非常平實的價格把這些療癒小物帶回家！

田尾花農和樹農世代相傳，張鑫源是第四代經營者，家中以種植大型及景觀植栽為主，卻因為太太段書農喜歡多肉植物而開闢了另一番天地。綠果庭院的規模從一開始的門口小花架，到現在600坪上萬盆的綠果庭院；從單純培植，到成為遊客賞景DIY、網紅打卡熱點，夫妻倆全心投入園藝成果豐碩。

除了讓人大開眼界的多肉盆栽之外，張鑫源再以白色貨櫃屋搭配自己蒐集的老舊木頭窗框，拼成韻味十足的拍照背景；而屋內的乾燥花和獨創性的手作小物，更成為拍照和採購紀念品的最佳選擇。許多喜愛多肉植物的旅人，更喜歡到這兒，仔細挑選自己喜歡的花器，再一盆一盆揀選漂亮的多肉，坐在教室裡，在專業園丁指導下慢慢組合，帶回屬於自己獨一無二的療癒聖物，也帶回滿滿的成就感！

#綠果庭院GreenLife Garden

地址：彰化縣田尾鄉張厝巷121 號（入口位於公園路二段）

電話：（04）824-2792、0988-968-265

營業時間：09：00 ～ 17：30

公休日：不定休

原文自《TaipeiWalker雜誌》