澎湖花火節重點搶先看！史上最萌「2021澎湖花火節 x LINE FRIENDS」首度曝光

一年比一年精彩的澎湖國際海上花火節，被譽為一生一定要去一次、去過一次還要再去的活動。今年重磅推出「2021澎湖國際海上花火節－LINE十周年精彩綻放」聯名活動，在公布後就讓熊大、兔兔鐵粉手刀訂機票、訂飯店，準備來趟澎湖療癒之旅。9日正式對外曝光「2021澎湖花火節x LINE FRIENDS」煙火秀、無人機3D影片，以及獨家限定聯名周邊商品，用最萌的熊大領軍讓澎湖變得超可愛。

今年共規劃23場花火活動，2021澎湖花火節將於4/22正式揭開序幕，邀請到韋禮安、魏嘉瑩領軍擔任開幕演唱，並首次在LINE TODAY、LINE TV上全程直播，讓遠在各地的大家透過螢幕搶先欣賞。開幕夜還特別設計國際最新「懸掛式風火輪」做出360度旋轉彩虹，在閉幕式當晚則是利用圓形結構設計「擁抱地球、擁抱海洋、擁抱澎湖」的藍色煙花。

LINE FRIENDS限定的400台無人機展演和煙火施放日期為4/22、4/26、5/10、5/20、6/10、6/14、6/21、6/28，在觀音亭、花火體驗館和機場還免費送「經典腳色酷卡」，4/26則是有獨家限定「莎莉手扇」，讓你享受澎湖熱情太陽之餘也能超萌。

並於9日在LINE FRIENDS商城中搶先預購四款聯名周邊商品，有印上經典腳色圖案的「6入拎啦！台式啤酒杯」，以及這次花火節限定造型的「BROWN & FRIENDS澎湖花火限定口袋短T、派對馬克杯、仙人掌冰淇淋鑰匙包」，是以澎湖花火節、仙人掌冰作為視覺設計的實用小物，錯過這次就絕版、買不到。聯名款周邊商品之後也會在花火節現場、全台全家便利商店開賣，讓全台粉絲都能購買。

全家便利超商更加碼推出4款限量「澎湖花火節景點造型口罩」，以澎湖馬公本島、七美、望安、吉貝特色景點設計，文青質感系為主打，有和綠蠵龜一同浮淺、在特色星沙旁玩海上摩托車、又或是本次主題煙火造型等造型口罩，只要在澎湖購買指定商品滿100元，就能以10元銅板價加購一款。此外，在4/22~6/30期間憑台灣本島至澎湖機票、船票至澎湖全家即可享有Let’s Cafe冰美式、酷冰沙、霜淇淋買一送一優惠。

2021澎湖國際海上花火節－LINE十周年精彩綻放

活動日期：2021/04/22~2021/06/28

煙火日期：

1、活動期間每週一、週四 澎湖馬公市觀音亭

2、離島場次：5/8 七美、5/22 望安、6/5 吉貝

原文轉自《WalkerLand》