刷新信義區美食地圖！挑高落地窗、奶茶色、植栽設計　上班族的放鬆小空間

美食一級戰區「信義區」，是各家餐廳必爭之地，近年來新光三越也看準「食戰力」不斷挖掘海內外人氣美食餐廳進駐，只為了用美食吸引客人到訪。這次邀請到被譽為火鍋界LV的橘色餐飲集團旗下的美式餐廳「M One Cafe」插旗，以挑高落地窗、奶茶色用餐環境以及大量的植栽設計，讓附近壓力大的上班族在午休、下班時刻有個放鬆的小空間。

一改M One Cafe摩登設計，辦公大樓林立的信義區中以「Cali-style」為設計理念，運用大量的橄欖綠、奶茶主色和木質桌椅，並且邀請療癒系花草品牌「草肉實堂」布置綠意空間，只為了打造都市中的秘密基地，讓人近來店內可以短暫放下壓力、輕鬆吃飯。

首次插旗百貨的M One Cafe，也針對A11門市推出獨家限定菜單，有吸滿醬汁帶有滿滿香氣的「牛小排佐菠菜燉飯」、用特製奶香鯷魚醬提香的「奶香蛤蜊義大利麵」，以及帶有酸甜果香感的「橙香雞腿排早餐」，都只有在信義區中才有。甜點部分則是首度和人氣甜點工作室「虹HUNG pâtisserie」合作，使用72%、85%黑巧克力為基底製作大人系「巧克力控天堂」，和鋪滿新鮮藍莓和手作藍莓果醬的「藍莓塔」，也是讓人選擇障礙發作。

M One Cafe

地址：台北市信義區松壽路11號3樓（新光三越A11）

原文轉自《WalkerLand》