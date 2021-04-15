▲芋頭控有全新手搖杯！料超多「彩色小芋圓、芋泥牛乳沙」正式佔領芋頭控打卡牆。（圖／WalkerLand）

芋頭控有全新手搖杯！料超多「彩色小芋圓、芋泥牛乳沙」正式佔領芋頭控打卡牆

手搖杯排行榜又要重新洗牌！只要是強調浮誇視覺效果、加料超豐富的手搖杯，都讓飲料控每次喝都要先拍照、先打卡IG。這次全新手搖杯「料杯杯-BOBOLIAO」就主打料超多的「芋泥牛乳沙、古早味綠豆沙」系列飲品，就是要變成飲料控、芋頭控的打卡新歡。

料杯杯主打豐富加料、多重咀嚼口感的視覺系手搖杯，無論古早味仙草、蒟蒻、芋泥、以及牛奶麻糬都能加進飲料中。與其他手搖杯不同的是，料杯杯特別研發「彩色小芋圓」增加視覺效果，以芋頭、地瓜、紫薯、紅麴等天然食材打造4種不同顏色。

招牌主打的「雙沙」系列分別以綿密滑順的芋泥牛乳沙、綠豆牛乳沙為基底，加入彩色小芋圓、滑嫩仙草凍，打造超多層次、超過癮的全新口感。如果是芋頭控，也一定要挑戰粉紫色「紫薯芋泥奶茶」以紫薯、芋泥，搭配超Q牛奶麻糬，打造粉嫩溫柔的顏色漸層。

除此之外，料杯杯也特別針對喜歡咀嚼系加料、又想要清爽口感的飲料控，推出「三凍奶茶」，使用仙草、大理石布丁、紅玉茶凍，讓人喝得不無聊。清爽系「百香QQ搖搖綠」則除了茶凍、彩色小芋圓之外，更加入草莓風味的「粉水晶」，是飲料控一定要挑戰的全新加料。

為了配合全新開幕，料杯杯自4/16-5/13推出4波優惠活動，包含咀嚼系「百香QQ搖搖綠、三凍奶茶、彩小芋綠豆牛乳沙」兩杯100元優惠，經典18號紅玉紅茶買一送一，吸引飲料控先衝三重朝聖，也讓更多飲料控敲碗求分店。

料杯杯BOBOLIAO

開幕日期：2021/04/16，即日起試營運。

地址：新北市三重區五華街85號

原文轉自《WalkerLand》