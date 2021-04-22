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太陽曬屁股！蘆洲美食推薦：明太子鮪魚燒、香酥鐵鍋手工蛋餅　起司如岩漿般流出

▲蘆洲美食推薦：明太子鮪魚燒、香酥鐵鍋手工蛋餅（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）▲蘆洲美食推薦：明太子鮪魚燒、香酥鐵鍋手工蛋餅（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
文 : 歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

 

▲蘆洲美食－曬屁股早午餐。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

蘆洲美食又來啦，這次來嘗嘗隱身在巷弄內的IG打卡店－曬屁股早午餐。

店內主打用料驚人的手工厚蛋餅，吐司、漢堡、炸物等通通都有。另外，還有提供咖哩飯等米飯套餐，假日睡晚一點直接來吃午餐，也不失為一個好選擇呢。

▲曬屁股早午餐隱身在巷弄內。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲店內翻桌率蠻高。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲櫃台的馬賽克花磚拼貼。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

當時還是鼠年呢，店內陳設放了不少可愛的小金鼠設計，阿東蠻喜歡櫃台的馬賽克花磚拼貼，與木製家具的配色很合拍。

▲店內菜單。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

菜單密密麻麻讓阿東一時之間陷入選擇困難，雙夾吐司、漢堡、手工厚蛋餅看起來都很讚啊！看看鄰桌吃些什麼，發現幾乎每桌必定會有蛋餅，大步點下去！

我們點了「起司三重奏厚蛋餅」、「明太子鮪魚燒厚蛋餅」，可另外選擇加10元加起司。

▲醬料選擇豐富。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

醬料區在櫃檯，取餐時可順便加醬，醬料選擇蠻豐富的，光是醬油膏就分成蒜蓉醬油和壺底蔭醬油膏，辣醬也有兩種選擇，最後一款是基本款番茄醬。

▲薄餅外皮煎得相當酥脆。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

蛋餅熱騰騰上桌，薄餅外皮煎得相當酥脆，喜歡乾煎酥脆蛋餅的朋友會非常喜歡，但阿東喜歡油香軟Ｑ的古早味蛋餅（台式早餐店那種），所以這個蛋餅我個人沒有很喜歡。

▲薄餅外皮煎得相當酥脆。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲除了醬油膏、辣醬之外，還有番茄醬。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

雖然明太子鮪魚燒蛋餅已經加了一圈濃濃的美乃滋醬，但無辣不歡的本東還是加了好一大圈辣醬（一次加兩種），果然美味度大提升，口感也豐富很多！

▲起司三重奏厚蛋餅。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲明太子鮪魚燒厚蛋餅。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

話說手工厚蛋餅真的不是開玩笑的，內餡塞得滿滿，每一口都好厚實，幾乎要分兩塊吃，份量十足呢～

▲內餡塞得滿滿。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

▲起司如同岩漿般緩緩流出。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

起司三重奏一拿起來，起司如同岩漿般緩緩流出，光看就口水直流！

▲豐富美味的早餐太讓人滿足。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

另外再點一杯拿鐵，豐富美味的早餐太讓人滿足啦

▲黑糖拿鐵。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

黑糖拿鐵有著美麗的漸層，很捨不得攪開來喝～

美式咖啡加上黑糖與牛奶，甜度適中口感也很醇和，是很能讓人接受的好味道，我們都蠻喜歡的！

▲用餐環境和餐點品質都不錯。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

阿東造訪曬屁股時，店家才剛開幕一段時間，用餐環境和餐點品質都不錯，所以也吸引許多人潮，還有好多品項都想吃吃看，留到下次再來吧，推薦給大家囉，希望你們喜歡～

原文自阿東的東食西遊 Vida Cómoda

阿東的YT頻道

Tags : 明太子曬屁股蘆洲美食蛋餅起司鮪魚

歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
我是阿東，半資深五迷，熱愛美食，喜歡旅行。 寫部落格最浪漫的是，剛好我喜歡的，你／妳也喜歡，在這裡，可以找到生活感觸，旅行經驗分享。 你可以在這裡找到我 ＦＢ｜歡迎光臨東宅（https://www.facebook.com/DongChalet/）ＩＧ｜https://www.instagram.com/dongchalet/痞客邦｜https://reurl.cc/LAgGL欣傳媒｜https://reurl.cc/b9gpo