太陽曬屁股！蘆洲美食推薦：明太子鮪魚燒、香酥鐵鍋手工蛋餅 起司如岩漿般流出

蘆洲美食又來啦，這次來嘗嘗隱身在巷弄內的IG打卡店－曬屁股早午餐。

店內主打用料驚人的手工厚蛋餅，吐司、漢堡、炸物等通通都有。另外，還有提供咖哩飯等米飯套餐，假日睡晚一點直接來吃午餐，也不失為一個好選擇呢。

當時還是鼠年呢，店內陳設放了不少可愛的小金鼠設計，阿東蠻喜歡櫃台的馬賽克花磚拼貼，與木製家具的配色很合拍。

菜單密密麻麻讓阿東一時之間陷入選擇困難，雙夾吐司、漢堡、手工厚蛋餅看起來都很讚啊！看看鄰桌吃些什麼，發現幾乎每桌必定會有蛋餅，大步點下去！

我們點了「起司三重奏厚蛋餅」、「明太子鮪魚燒厚蛋餅」，可另外選擇加10元加起司。

醬料區在櫃檯，取餐時可順便加醬，醬料選擇蠻豐富的，光是醬油膏就分成蒜蓉醬油和壺底蔭醬油膏，辣醬也有兩種選擇，最後一款是基本款番茄醬。

蛋餅熱騰騰上桌，薄餅外皮煎得相當酥脆，喜歡乾煎酥脆蛋餅的朋友會非常喜歡，但阿東喜歡油香軟Ｑ的古早味蛋餅（台式早餐店那種），所以這個蛋餅我個人沒有很喜歡。

雖然明太子鮪魚燒蛋餅已經加了一圈濃濃的美乃滋醬，但無辣不歡的本東還是加了好一大圈辣醬（一次加兩種），果然美味度大提升，口感也豐富很多！

話說手工厚蛋餅真的不是開玩笑的，內餡塞得滿滿，每一口都好厚實，幾乎要分兩塊吃，份量十足呢～

起司三重奏一拿起來，起司如同岩漿般緩緩流出，光看就口水直流！

另外再點一杯拿鐵，豐富美味的早餐太讓人滿足啦

黑糖拿鐵有著美麗的漸層，很捨不得攪開來喝～

美式咖啡加上黑糖與牛奶，甜度適中口感也很醇和，是很能讓人接受的好味道，我們都蠻喜歡的！

阿東造訪曬屁股時，店家才剛開幕一段時間，用餐環境和餐點品質都不錯，所以也吸引許多人潮，還有好多品項都想吃吃看，留到下次再來吧，推薦給大家囉，希望你們喜歡～

原文自阿東的東食西遊 Vida Cómoda

阿東的YT頻道