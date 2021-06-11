台啤特釀將經典調酒變啤酒了！「魔性莫西多」登場！在家也能獨享酒吧等級的10度微醺感～

國內疫情蔓延，多數民眾選擇宅在家救台灣，因此有更多的時間好好沉澱自己，挑本好書、追齣影集，或是小酌一下品味獨處的每個時刻，面對現正炎熱的夏季，來杯清爽酸甜的Mojito可是再解熱不過，而想喝Mojito卻不能上酒吧，該怎麼辦呢？近來一款台啤特釀STRONG系列新品，以知名的經典調酒Mojito為發想推出「魔性莫西多」，打開冰箱就能喝到酒吧等級的微醺感。



魔性莫西多是經100%天然發酵創造出的高酒精拉格啤酒基底，風味純淨、酒體醇冽，擁有迷人的10%酒精度，一開瓶濃郁果香撲鼻而來，冰鎮後開罐直飲就能喝到檸檬帶來的酸味及薄荷的清涼草本風味，還有麥汁殘糖帶來的清甜感味，層層堆疊的味道創造出清新且多變的口感。



酒體醇厚的魔性莫西多入口清爽酸甜，尾韻帶有柔和滑潤的口感，因此喝法上除了冰鎮後開罐直飲，品嚐原味的層層風味之外，還可以加入薄荷葉、檸檬與冰塊，更加突顯清涼、酸甜的滋味，只需要短短幾分鐘的時間，就能完美還原Mojito的經典味道，享受視覺與風味俱佳的酒吧等級調酒。



魔性莫西多滑順精細緻的口感及特殊的風味層次，完全展現台啤的百年釀造工藝技術，酸甜多變的清爽感受風味，搭配上精緻又時尚的罐身設計，即使不出門，在家也能簡單享受此刻的小確幸。

台啤特釀STRONG系列啤酒「魔性莫西多」，只在家樂福、頂好限量上市！快手刀搶購，解鎖居家新生活吧！