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防疫也能過情人節？五星客房吃大餐、零接觸泡湯！「七夕飯店優惠攻略」給妳滿滿儀式感！

▲迎接七夕，飯店業者推各式餐點、住房專案。（圖／業者提供）
文 : NOWnews今日新聞

這周六（8/14）即將迎來一年一度的七夕情人節，各大飯店業者把握檔期，搶攻浪漫財，從蛋糕到情人節大餐，以及各類優惠的浪漫住房專案通通「傳便便」，為的就是疫情趨緩之際，能夠刺激飯店餐飲與住房銷售。

台北晶華酒店為降級解封後、第一個屬於情人的日子，精心準備了「美味情人假期」七夕客房用餐專案，邀請佳偶們在五星級客房內享用「美食到你家」快閃熱賣的多款海陸冠軍餐。

▲迎接七夕，晶華飯店推「美味情人假期」七夕客房用餐專案。（圖／業者提供）

台北美福大飯店也推出「以愛封緘」七夕限定蛋糕，由法籍主廚設計艷紅愛心造型，還打造托斯卡尼風味的七夕雙人套餐，不出國也能品嚐道地美饌，再加上今年七夕適逢周末，也同步推出「真愛無敵」住房專案。

▲迎接七夕，台北美福大飯店推出「以愛封緘」七夕限定蛋糕。（圖／業者提供）

另外，北投亞太飯店和室湯屋，則是推出泡湯專案，讓民眾七夕可以適度泡湯增強免疫力，防疫時期和情人預約一段零接觸健康泡湯時光吧，透過湯屋獨立對外窗得享窗外山林綠意，泡湯後，愜意躺臥充滿藺草清香榻榻米休憩，沉浸日式幸福溫泉之旅。

▲迎接七夕，飯店業者推各式餐點、住房專案。（圖／業者提供）

另外，國泰飯店觀光事業旗下慕軒、和逸飯店，也為有情人規劃「甜寵限定‧好感時光」專案，享有24小時完整入住大坪數豪華套房，還可以在房內舒適地品嘗碳烤牛排、法式鴨胸等各飯店美饌，飯後再享用精緻甜點與微醺葡萄酒，在醉人氛圍下傳遞真摯情意。

▲國泰飯店觀光事業旗下慕軒、和逸飯店，也為有情人規劃「甜寵限定‧好感時光」專案，享有24小時完整入住大坪數豪華套房（圖／業者提供）

台北遠東香格里拉38樓馬可波羅義大利餐廳，也沒錯過這波七夕檔期，恢復內用後推出七夕情人節套餐，用其著名的義式美食與高樓景觀打造浪漫情人夜，多款海陸主餐選擇如美國菲力牛排、波士頓活龍蝦等；針對還是想宅在家享受兩人時光的戀人，馬可波羅也提供精緻外帶雙人套餐，飯店也同步獻上情人節限定「心心香印」新鮮水果奶油蛋糕，用酸甜幸福滋味歡慶甜蜜佳節。

▲台北遠東香格里拉38樓馬可波羅義大利餐廳，推出七夕情人節套餐，搭配高樓景觀打造浪漫情人夜。（圖／業者提供）
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Tags : 七夕五星級儀式感北投亞太和逸情人節慕軒晶華酒店泡湯海陸大餐遠東香格里拉飯店馬可波羅義大利餐廳

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