異地戀愈愛愈淡？三個保溫關鍵，別讓距離扼殺了你們的愛情！

遠距離，是許多情侶們最不想遇到的惡夢，就像是一道無法跨越的高牆，只能讓感情在長時間的隔閡下逐漸凋零。其實，面對距離的考驗，我們並非只能束手無策，而是應該與另一半共同攜手面對考驗！

1 定期聯絡很重要

當兩人無法經常碰面，電話、通訊軟體就成了聯繫彼此的唯一方法，這時候錯過一封訊息、漏接一通電話，都很可能讓對方產生不安與距離感。因此，約定共同的互動時間就是維繫異地戀情相當重要的關鍵。依照你們的生活作息，選定雙方都有空的時段：不論是晚上睡覺前、中午的午休、下午 3 點的午茶時間…，把時間留給對方吧！這樣的約定可以讓雙方培養共同的默契，避免因爲找不到對方產生誤會；也可以給彼此更多個人時間的自由，也不會因為太頻繁聯絡而使雙方產生心理壓力。

2 分享生活不脫節

身邊很多異地戀情侶往往會有這樣一個困擾：那就是「聊到不知道要聊什麼」，彷彿沒有約會就不再有共通的話題，沒有相處時間就變成了陌生人。話題這種東西不是兩個人隔著螢幕就能「硬要」出來的，而是在分享彼此生活的過程中，自然而然延伸出去的。不論是上班發生的鳥事、下班與同事的飯局、回家後的耍廢日常……都是你們可以互相分享的話題。這種生活的日常點滴，雖然看似瑣碎無味，卻是連繫雙方感情最直接的方式。