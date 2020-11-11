愛不是盲目的付出！就算再怎麼愛對方，也不該改變的五件事

我們常說戀愛會使人沖昏頭，每個人陷入熱戀時或多或少都會被另一半影響，變得不像原來的自己，但穩定的感情勢必要經過時間考驗，為了對方而改變未必是好事，畢竟有些事勉強不來，有時為了迎合另一半的喜好，反而會使你失去更多。

#改變自己的形象

外表雖然是擇偶的一大考量，但「完全」只在意外貌的人，豈不是無法看到他人的內涵與才華？你不需要為了誰去改變自己的形象，因為你就是你，刻意裝成另一個樣子也撐不久，若對方真正欣賞你，代表你有能夠吸引他的地方，不會只取決於外型，要對自己有自信，除非是健康因素，否則你沒必要改變自己的模樣。

#放棄曾有的夢想

兩個人在一起總是需要彼此磨合，面對未來也會共同計劃，但如果另一半不支持你的夢想，對於感情來說會是一大考驗，當你為了理想努力時，對方卻不能理解，甚至潑你冷水，這是多麼令人心痛。遇到這種情況，唯有彼此好好溝通才能化解，你必須得到對方的支持，若他堅持要綁住你、不讓你追夢，證明你們或許不適合。



#違背自我價值觀

所謂的價值觀包含了金錢觀、愛情觀、道德觀等，和某人交往時，我們會潛移默化地被影響，思想開始與另一半變的相同，但無論如何，你都不應該違背自己的價值觀，特別是涉及違法的事，不要因為太喜歡一個人，願意為了他吸毒、偷竊；金錢觀方面也不應該變得奢侈無度，出門一定要搭Uber、每天都要吃大餐。