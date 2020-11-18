情侶出遊必吵？五個方法讓你們旅途中不再吵個不停

對情侶們來說，假日無疑是外出旅遊的最好時機。然而不論是再甜蜜的佳偶，在充滿變數的旅途中，都容易因為一些小爭執，讓原本美好的假日演變成一場災難。想要避免這樣的慘事發生，以下 5 個旅途中的和解方法，你絕對要學會！

1 別把事情無限放大

不論事前規劃再細心詳盡，旅途中總會有各種突發狀況，讓你們措手不及，疲倦與壓力也跟著不斷累積。這時候任何一件小事都可能成為你們的引爆點（ex : 沒帶行充、突然想跑廁所、飲料零食吃完了……等），讓原本壓抑的不滿情緒一次爆發；當你們好不容易結束爭執，才會發現當初爭執不休的起因是如此微不足道。

2 多想幾秒再說話

喋喋不休的碎念與抱怨是另一個最常見的「情緒引爆裝置」；一旦雙方的怒火被點燃，就會像是落入森林裡的火苗，讓兩人的戰火一發不可收拾。想要避免「禍從口出」，最好的方法就是說話前多用點腦。正如前一點所提到的，隨著旅行的進行，我們的疲倦感會逐漸提升，精神感官的敏感度也隨之上升，大腦的運轉也跟著不靈活了起來；一切種種，都是讓人說錯話的原因。因此，當你感覺到自己（或對方）的情緒有點「浮躁」，在說話的時候就要更加小心，以免誤觸了地雷還不自知！

3 不要在人群中吵架

在旅遊中，沒有什麼事比爭吵中的情侶更讓人覺得煞風景的了。你們的愛情不是什麼八點檔芭樂劇，不需要在公共場合直接上演給路人欣賞。在大庭廣眾下爭執不休，不只讓另一半陷入尷尬局面，也會讓你們無法把心力專注在解決問題上（周圍人群的「熱情目光」只會讓你更加心煩）。即便你的情緒已經引爆，那也請再多忍耐一段時間，找到一個比較私密的空間再開吵吧！