當你面臨人生難題總是一個人面對？面對過度親密的關係總是讓你恐懼？在外人眼中，你總是獨立自主又能一個人應付各種棘手難題，外表總給人強大冷漠的你，其實你仍嚮往親密與協助，這些來自於你內心的慌恐與不安，很可能都是因為你是「依賴無能者」！

＃什麼是「依賴無能者」？

依賴無能的人，外表或許給人很獨立自主、能力很強，一個人能把所有事都處理得很好，甚至給人各方面都很成功的印象。但這背後其實並非真正的獨立，而是一種「依賴無能」。依賴無能的人，他們的內心其實十分脆弱，當需要別人幫忙時，他們對於求援、接受協助會感到羞恥甚至恐慌；在關係裡，渴望親密，但卻又同時害怕因此被視為一種軟弱，所以總是故作堅強，一個人面對生命中的所有難題。

#你有「依賴無能者」傾向嗎？

根據臨床心理學專家 Jonice Webbn 的研究調查，有「依賴無能者」傾向的人，可以大概歸納出以下這幾點特質：

1.你總認為「我不需要任何人的幫忙」

2.你希望別人認為你是一個「獨立又強大」的人

3.與其跟別人合作，你寧願全都一個人自己來

4.當別人跟你太過親密，你反而會感到有壓力

5.當你遇到難題，你不會找人訴苦或給人軟弱的感覺

6.你其實蠻容易感到孤獨，哪怕身旁有親友或愛人陪伴

7.談感情時，別人總感覺對你很疏離彷彿隔一道牆

8.你很害怕「欠別人」，無論是金錢還是其他協助