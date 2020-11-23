＃依賴無能者為什麼會有「依賴無能」？

會有依賴無能的人，很可能是因小時候當你想依賴他人或與人建立信任感時，父母親友沒有給予對等的正向回饋，取而代之，他們給予你負面貶低或覺得你很麻煩的回應，隨著日子一久，這便養成你對於「依賴他人」產生恐懼；或是可能家長從小不斷灌輸你「養你很花錢」、「我們家很窮，你要節省一點」⋯⋯這類言論，容易讓你幼小心靈變得脆弱並產生自我匱乏感，因而讓你長大成人後，仍時刻牢記住接收別人點滴一定都得要回饋，哪怕是親人，也要盡可能不要去麻煩別人觀念。這個影響，便容易反映在往後你的人際與感情關係上，害怕親密並不願求助或依賴他人。

#如何克服「依賴無能」

有依賴無能的人，在接受別人的好處時，一定會抱著「你幫我一次，我下次一定要還你」的心態。

想要克服「依賴無能」的狀況，首先，你得先意識到你有「依賴無能」的恐懼才行。一開始，或許你仍無法輕易做到去依賴另一個人，但你可以從生病時，請別人到一杯水或買藥這種小請求開始做起。從請求協助，開始練習如何去依賴，然後去理解，有依賴他人的情緒及想法，是被允許的甚至也是被人歡迎的，不再將所有的依賴都視為負面，承認你有脆弱以及害怕親密的恐懼，然後慢慢放膽在關係中去找尋安全感，「依賴不是單方面的乞求，而是一種互動！」循著這項互動，你會發現，真正愛你的人，他們會很樂意協助以及讓你依賴的。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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