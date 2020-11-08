淪為第三者卻無怨無悔，當小三有比較輕鬆嗎？

親愛的欣西亞妳好：我想知道為什麼有些女生淪為小三卻無怨無悔？當小三難道有比較輕鬆嗎？

小三，在兩性關係裡其實不足為奇，有愛情的地方就會有她們的存在，雖然常見，卻因為社會道德的關係，讓她們成為檯面下的一種生物。有人說小三就像是陰溝裡的老鼠見不得光，若是白天在大街小巷出沒，那副景觀真是「過街老鼠，人人喊打」，拖鞋、掃帚紛紛出籠，因此很少人願意被貼上「第三者」的標籤，因為有損自己的清譽，談著不正當的戀愛，淪為不正經的女人。

話雖如此，仍舊有少部分女人願意做小而無怨無悔，這「無怨無悔」，並非真的毫無怨懟，而是她強逼自個兒把尊嚴和委屈全給吞忍下去，至於為何？自然是因為她是確實愛上了一起出軌的情夫，而且，她也篤信對方是深愛著她的，他們的關係就像是一雙落難的苦命鴛鴦，承受外界無法理解卻嚴厲批判的眼光，陌生人的施壓和不了解都無所謂，反正，在她的認知裡，愛情沒有先來後到，只有愛與不愛，喜歡和不喜歡。結論是要一個女人成為小三並非太困難，只要「以愛為名」，並且讓她相信自己是為了愛沉淪和犧牲，就好。

所以世界上沒有真正聰明的第三者，她們某種程度上異常傻氣，相信人夫終有一天會為了她在離婚協議書上簽字，然後從聲稱不幸福的婚姻裡逃開，她怎樣也不肯面對現實：若一個男人真愛妳，哪裡捨得讓妳有一丁點的委屈？他嘴裡說著需要時間跟老婆攤牌，說穿了只是在拖延，拖住妳讓妳越陷越深，也延長自己大享齊人之福的時間。