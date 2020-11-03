感情這麼穩定，為什麼還不求婚？男人不想跟妳走入禮堂的四種原因

一個讀友私訊問我，同居8年的男友一直沒和她提過結婚，周遭親友詢問時對方也總以「明年」、「快了」等隨便敷衍過去，私下討論時，男友也總以經濟條件沒到達為理由推託。但除了不提結婚之外，平常男友對她都很好，相處上也沒太大問題，她不知道是不是該繼續下去，也不清楚男友到底在想什麼？

到了一定年齡的妳，會遇到要不要結婚這個重大議題，就算本身不著急，超過三十五歲的女性也不免開始被催婚，有男朋友的女人被逼得更緊，全世界都會問你倆什麼時候要請酒席？交往那麼久該規劃一下了？但往往女人有苦難言，因為若男友不求婚、不開口、沒反應，自己一直逼婚沒行情又有失矜持，那我們就來探討一下男人遲遲不走入禮堂的四個原因吧！

一、妳條件不符

女人比較感性，多數會選擇與所愛的人結婚，但男人就不一樣了，男人在考慮結婚的時候，更多的是生活、經濟、性格契合度等等，唯有這些都能符合他的需求，他才會認真思考結婚。男人可以寵一個女人，把她當作公主捧在手心，但是不會想要跟這樣的對象過一輩子，男人比女人實際，愛情並不是男人婚姻的理由，能在同艘船上與他同舟共濟，才是男人想走入婚姻的重點。

二、有他無法忍受的缺點

一個男性朋友告訴我，他很愛他女朋友，他女朋友也一直吵著要結婚，但他卻不怎麼想和她步入禮堂，原因是女方是個老菸槍。雖然他自己也會抽菸，但就是蠻介意女友是老菸槍這件事，同時擔心將來懷孕的話對胎兒不好，又怕父母知道的話不能接受（因為沒住在一起，父母並不知道女友會抽菸）。我問他為何不直接和女友溝通，但因為他自己也抽菸，叫女友戒菸女友一定要求公平也叫他戒，他又不想戒，就一天拖一天。

當男人希望妳為他改變的時候，其實未必會把話說出口，可能是因為提出來對方會很反彈，又或者沒那麼正當，不管是嫌妳抽菸嫌妳胖，妳可以多察言觀色或開誠布公，但這男人是否值得妳為他改變，就要看自己的判斷了。