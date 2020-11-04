如果同時愛上兩個人，怎麼辦？

「同時愛上兩個人該怎麼辦？兩人都放棄是懲罰自己的最好方式嗎？」

私人情感上的道德難題，一旦延伸至社群領域，就變得毫無喘息的餘地，如果不跟著猛烈撻伐背德的一方，似乎就無可避免地成為了眾矢之的，好像只要不反對就等於認同，稍作思辨就等於縱容。

儘管你再不想承認，也都必須接受─精神世界是自由的，我們阻擋不了，即使某些念頭是那麼禁忌、血腥。這些想法與念頭是想像力的象徵，是人類特有的思維模式，我們接受它就是了。

不受控制的念頭或是背德的慾望也不總是麻煩，因為它們同時也是珍貴的靈感來源，許多精神生活的養分與藝術創作都是來自這些腦中的慾望、妄想、幻想。因此，你同時喜歡幾個人，或想對這個世界做什麼瘋狂的事，我都不認為有什麼好奇怪，我們也不應該對它過度反應而刻意將它摒除在外，這樣我們才有機會去認識它，和它交上朋友。

我們要關注的是行動，而不是念頭，只有行動關乎責任。一個人只有在真正扛起風險、背負責任時所做的行動才能顯現你心中真正的價值觀排序。只有在你實際拒絕了A，你才能確定你喜歡的是B；而在你同時接受了A和B之後，你才知道原來A和B對你來說都不是必要，因為兩者都暴露在很高的失去風險之中，一旦被揭穿，兩人都會失去。儘管他以為他自己很愛，恐怕也是他對自己價值觀的誤解。

在實際做出行動之前，我們在腦中分析再多關於兩個人的愛都不見得是真實的， 被需要的感覺固然美好，但是如果要選擇，要釐清，要隱瞞，要背負罪惡感的代價實在過於沉重，於是「什麼都不要」就很有可能成為你的首選。你的退出證明了你最愛的是你自己，你重新獲得了寧靜。在這場三方意志的角力中，你占了上風，因為擁有最多選擇權的人其實是你。