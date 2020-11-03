▲家務事不是只有老婆的，是大家一起的，只要是一起居住的環境，大家就有責任一起住，甚至孩子也是！（圖／Shutterstock）

願意為了婚姻、為了老婆，共同分擔家務的男人才是最有魅力的

提到做家事，大家都有傳統觀念，認為女人婚後就是要當賢妻良母做家事，會煮飯給老公吃，要把家庭顧好，認為女人就是主內，男人只需要外出工作賺錢，不需要做任何家事也不用照顧小孩。但這種觀念已經很落伍了，畢竟現在更多的是雙薪家庭，男女都出外上班，根本沒有誰主內誰主外，那麼家事自然就是共同一起分擔！

有研究發現，會做家事的男人更幸福、更快樂，甚至還更長壽。男人們，先別急著否定，我也很認同這樣的研究，因為家庭裡有很多大大小小的瑣事和家事，如果家庭是由兩個人組成的，但家務事卻永遠只有一個人做，這一個人要負荷的部分太多、太辛苦了！長期下來，只會有怨言而不會讓家庭和樂，這就是為什麼這麼多媽媽們會抱怨老公豬隊友了！

畢竟，一人負責在外工作，一個人負責照顧小孩，但家務事應該是一起幫忙，可以做少但不能什麼都不做！

劍橋大學社會學教授賈桂林史考特 （Jacqueline Scott）及其研究團隊就調查結果進行研究發現，做家事的老公獲益大於人妻。研究顯示，老公如果在家裡沒有做家事，爭執會增加，生活品質會降低。

我有個朋友和老婆交往三年，結婚到現在要十年了，兩個人雖然偶爾有爭吵，但總是很快和好，他們雖然分配好，一人主外、一人對內，但是只要朋友下班，都會一起幫忙洗碗或是洗衣服，照顧小孩兩個人也會分配時間，畢竟小孩是兩個人愛的結晶，本來就沒有在分誰應該要照顧比較多！所以他們夫妻倆感情算是維持得很好！