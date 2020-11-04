當你不再唯愛是從，全世界都會為你讓路

▲很多人認為，能在失戀中快速抽身的人，肯定是愛得不深，其實不然。（圖／Shutterstock）

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銀子「被分手」了。男朋友打電話跟她說：「銀子，我想找個能減輕我的負擔的人，妳知道的，我壓力也很大⋯⋯」

因為分手，銀子哭得歇斯底里，地上滿是衛生紙。看著她哭，我們幾個在旁邊特別侷促不安，互看了幾眼，就覺得頭皮開始發麻。

按照銀子以往分手的情況推斷，這次她至少要墮落、放縱一個月。

未來的一個月，她會三更半夜不睡覺，拉著我們去大馬路上看路燈放空，會毫無防備地敲我們家的門失聲痛哭，會大把大把地掉頭髮，會眼圈深陷，無精打采⋯⋯

但兩天後再見她時，卻讓我跌破眼鏡。她的眼睛才剛剛消腫，就拉著我參加了一個飯局，打扮得很美，在飯局上談笑風生。

我只顧著觀察銀子沒吃幾口飯，心想她是不是得了創傷後壓力症候群？現在的笑容，不過是自我麻痺，強顏歡笑罷了？

直到她跟一個傳媒大佬聊自己的多媒體矩陣項目，笑得合不攏嘴，我才定了心：這就是銀子，她真的很高興，不是裝的！

我在閨蜜群組裡說：「銀子這種原先喜歡自我折磨，大搞一哭二鬧三上吊戲碼的人，如今分手第二天就能恢復過來，滿臉寫著『我最愛賺錢』，連分手儀式都不重視了，現代的這個社會真的已經完全顛覆我們的想像了⋯⋯」

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接著，萱萱在群組裡分享了她一個哥兒們和女朋友分手的事。他跟女朋友提出分手後，女朋友哭得稀裡嘩啦的，說心好痛、好難過。

結果第二天，他就看到女朋友跟幾個姐妹在一家五星餐廳門口排隊，還開心地比畫著自己新做的、閃閃發光的美甲。

萱萱那哥兒們憤憤地說：「我女朋友平時被主管批評一下，就沒胃口吃飯，現在分手後卻跟沒事人一樣，真氣人啊！」

萱萱對他說：「被主管批評吃不下飯，是因為那是工作，會影響賺錢啊，能不上火嗎？難道你還以為現在的女孩都把愛情當身家性命嗎？愛情不是女孩子生命中唯一重要的事，好好生活、好好賺錢就是我們的目標。」