妳不要那麼獨立好不好？再能幹也別讓他感覺不被需要

有沒有遇過一種女生，外在條件還不錯，既聰明又體貼，精明幹練自己一個人可以搞定很多事，很會照顧人也受歡迎，卻總是單身，很難交到男朋友。像這樣個性獨立的女生，如果不想找個媽寶來成就互補式的愛情關係，就必須稍微改變一下自己的思維和行為，才能創造更多戀愛的機會。以下五個情境是我認為妳可以稍作調整，一方面讓男人感覺被需要，一方面也讓彼此關係有更進一步發展空間。

1.當他願意幫妳提重物和搬東西的時候。

就生理上而言，一般男性的力氣就比女性大，這也是他們的先天優勢。當男人開口問要不要幫妳提重物和搬東西，其實也在展現他們的雄性特點和紳士態度，如果東西真的有點重，倒不如讓他們發揮體貼與體能吧！

2.當他想要順路載妳一程去某地或回家。

如果是面對妳有好感的對象，可別放過這個好機會。車內空間有密閉和隱私性，還可以近距離互動對話，是很好醞釀曖昧氣氛的地點。這時候妳又何苦逞強，硬要自己搭車，轉兩次捷運或公車回家？

3.當他幫妳撐傘或伸手拉妳一把的時候。

年輕不懂事的時候，我也曾經硬要自己撐傘，遊玩時需要爬坡或走在難行走的路上時拒絕對方的幫忙。結果讓一起撐傘的男性淋得更多的雨，被我拒絕的對象也沒了後續。即使妳覺得自己個子高或健步如飛，也給對方一個機會吧！