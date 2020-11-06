他不一定要樣樣都好，能一起「無聊」就很好

▲兩人在一起要共患難並沒有那麼難，難的是從百無聊賴的時刻還能一起找樂子。（圖／Shutterstock）

過了一個年紀，就知道好或不好沒有絕對，包括一個人對你好的方式，也不能拿把尺或過個秤較長論兩。

然而我猜，多數人對於伴侶「好不好」存在著某種焦慮，需要一種檢驗方式、一個標準、一道關卡去驗證對方的質地或真心，否則世界上也不會出現那麼多「他如果真的愛你，就應該xxxxxx」類似的文章。

說穿了，一個人好不好，基本上是截長補短的。就像老是繞著你打轉的，恐怕就沒這麼花心思在事業工作上；脾氣柔軟無骨，老是好聲好氣的，在某些時刻看起來難免有點懦弱。

總之，能不能跟一個人長久，其實是看他截長補短後整個人是不是平衡。各方面光芒萬丈的，你不一定願意時時刻刻躲在陰影處；處處都不如意的，相處起來只怕每天得吃血壓藥。

不過人都很三心二意，哪怕這一秒接受了現在的他，下一秒可能又開始懷疑自己會不會所託非人。後來我發現，自己最篤定的念頭，都發生在一些挺百無聊賴的時刻。

我有個習慣，喜歡到一些罕無人煙的小鎮或村落，去看那些老宅或破落屋邸。最好什麼正經事都不要做，就是這樣漫無目的沿著巷弄一路走、一路看；若路途中遇見陳年小攤，也不顧衛生不衛生，就想坐下來像在地人般吃一頓。

那樣漫遊的過程，大多是得花掉許多時間的，而且往往沒有景點、沒有目的（有時渴得要命也找不到超商或手搖攤），很多時候我也覺得挺無聊的，可就是喜歡。