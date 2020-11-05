成家立業後，你會買學區房還是環遊世界？

很少看朋友圈，有朋友轉發我，才知道又有篇熱文在父母中間傳播，關於八百萬學區房和環遊世界的。特意搜出來看了一下。

不想討論學區房要不要買，帶小小孩環遊世界有沒有意義，我相信每個家庭都在盡可能給孩子最好的教育環境和資源。

至於「最好」的標準，根植於父母的三觀，各家必然會不同，實在沒什麼可比較的。

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上小學二年級時，我差點失學。

因為老師每天佈置大量抄寫作業：這篇的課文抄十遍，那篇的生詞抄二十遍，諸如此類。

沒完成作業的學生，老師會用戒尺在手心裡重重地打，缺幾遍打幾下，打完還要罰他在教室外面站一節課。

我從小就是個臉皮很薄的小孩，受不了當眾受罰。因此，每天放學回家，只好乖乖地抄啊抄，沒有時間玩耍。

一天天過去，我覺得自己快要抄成個呆瓜。

爸爸最先受不了了，他總是說：「你出去玩，不要做這些沒有創造力的作

業。」

可是，做不完作業會挨打，我不敢。

爸爸不再說什麼，但聽到爸媽討論我的學校的次數逐漸增多，那已經是小城裡一所不錯的小學了。

有一天，爸爸忽然嚴肅地說，不要去上學了，他每天下班回家教我。

還跟我媽說：「那麼有靈氣的孩子，會被這種教育毀了的。」

上學竟可能毀了人！那是我第一次聽聞這樣的「歪理邪說」。

我爸的提議遭到了我的激烈反對，那時不上學的孩子，會被同學們看成異類，我沒那個膽量。

媽媽也無奈地說：「咱家是搞教育的，自己孩子卻不上學，這怎麼說得過

去。」

那時除了公立學校，沒有其他選擇。爸媽都有工作，我不上學的話，白天就沒了去處。所以在我和我媽的堅持下，我還是繼續上學了，但我爸和我達成一個協定：

每天的抄寫作業，我只能寫一遍，剩下的九遍也好，十九遍也好，爸爸會模仿我的筆跡，全部抄完。

我聽到這個建議時都震驚了，這萬一被老師看出來，後果簡直不敢想。

第一次拿著做假的作業交給老師時，我忐忑至極，手心的汗把作業本的邊角都泡軟了。

我覺得一定會被當場戳穿，那一幕至今銘記在心──老師拿著作業意味深長地看了我一眼，就在作業末尾畫了個大大的紅勾，竟還給我了。

這就表示通過了！我很驚訝，又竊喜不已，從此欣然接受了爸爸的提議。「沒有創造力的作業」全部由我爸完成，我多了許多瞎玩和看閒書的時間。

後來長大些才明白，或許是爸爸找老師談成了什麼條件，既不公然反對老師的教育方法，也能讓我成為這種教育之下的漏網之魚。

那時我把爸爸的行為視為對我的一種縱容，猶如我要五塊零花錢，他總是給十塊一般的縱容。

長大後才理解了他的苦心。用我爸的話說，是在夾縫中艱難地保護孩子天生的一點靈氣。

於我，學到的是面對權威也要獨立思考，「靈氣」很重要，還有反抗的策略和方法。

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