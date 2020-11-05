蔡侑霖專欄／「你有完沒完！幹嘛一直跟我比啊！」30歲前，3件玻璃心的觀念盡快都丟掉！

我們從黑白手機Nokia的時代到現在iPhone 11、12的演變，層出不窮、日新月異，比的是誰先擁有。生活與工作也是如此，比不完的例子由「你讀的是什麼學校」、「薪水有五萬以上嗎」、「你老公或老婆是做什麼的」、「買房買車了嗎」、「你們公司是上市上櫃的嗎」…多處的比較，嘴上說不在乎，內心卻較勁得要命。

初次見面的Lily調侃另一位網紅Rara：「我的粉絲有12.9萬人追蹤，你才3.6萬，我比你還有名氣，連業配的商品，都可以看得出來高低差！因為我都拿LV，你呢？」不甘示弱的Rara，跟男友借了20萬買了一個名牌包，換來的日子，苦不堪言，同步也失去了男友及真正好的閨蜜。

幼稚園的老師，問了陳太太：「萬聖節，你們家敏敏打算扮什麼？」陳太太尷尬了三秒，心想：「孩子的裝扮，何時變成自己每年花錢又費時的較勁功課？」

同事小王總是無時無刻問小李：「你現在開的是什麼車？」殊不知小李老是低頭不語，原因是買不起汽車，搭公車上下班的他，有天，硬著頭皮與銀行貸款三十萬，打腫臉入購一台讓自己每個月生活呈現吃土的車子。

日常生活上的任何比較，為了「不能輸、爭冠軍、博眼球」潛意識之下就是要去擁有、獲得！難道不累嗎？都變得不認識自己了…。

到底在比什麼，比到都四不像，最後還輸到一塌糊塗！

是的，我們老是把自己看得很卑微，沒自信，需要利用物質的價錢來幫襯自己，原因是，自己需要存在感、聚光燈，還有「不喜歡輸的感覺」。當價值觀開始失衡，看什麼都不爽、不順眼，錯誤的認知導致判斷落差，人與人關係也逐漸失去信任，為什麼呢？

a.悲情比較：過去印象中，比較可憐的人設，總會有出頭天的一日，甚至幸運之神良心發現，故事結局都會遇見白馬王子，於是只要「比誰更可憐、更悲戚」才是會得到最多關愛的成功者。

b.自卑比較：只要一次吃飯被噎到，永遠吃飯都會被噎到，於是再也不吃飯了！一定是自己沒有吃飯的命！

c.別人的東西，就是最好的比較：為什麼我覺得他的便當比較好吃？同樣一件衣服，她穿起來就是好看？他們這對情侶，真的是天造地設的一對，不像自己就是單身命、老處女、嫁不掉。