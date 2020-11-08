為何寶寶留不住？12種容易流產原因大揭密！

「昨天聽朋友說，她因為先前做過子宮肌瘤手術，懷孕沒多久就流掉了。怎麼辦，我不久前才切除子宮瘜肉，會影響懷孕嗎？」許多媽咪在孕期就像驚弓之鳥，就怕寶寶隨時會離自己而去。我們整理出12種流產的常見原因，幫助媽咪防患未然，安心度過孕期。

對懷孕婦女來說，「流產」是個讓人避之唯恐不及的名詞。不過翻開統計數據，流產其實並不罕見；每100名懷孕的婦女，就有15人有過流產的經驗。一份針對5萬3千名經產婦（懷孕一次以上的產婦）做的國外研究甚至發現，有43%的經產婦經歷過至少一次的早期流產。

小心！這些因素容易讓人流產

根據統計，流產發生機率大約在12%～15%之間，其中又以妊娠13週前發生的早期流產最常見。為何寶寶留不住？以下是幾種可能的原因：

＊胎兒染色體異常

胎兒染色體異常是流產最主要的原因，有7成流產都來自胎兒染色體異常。不過此因素與母親懷孕的年齡息息相關，如果年紀不大卻因為胎兒染色體異常反覆流產，有可能是夫妻染色體出問題，必須做進一步檢查。

＊免疫系統異常

抗磷脂抗體症候群（antiphospholipid syndrome）會增加血管中血栓的形成，有時會合併流產。雖然患者可以藉由服用阿斯匹靈或注射低分子量肝素降低流產機率，但仍無法完全排除流產的風險。

專家說：雖然自體免疫功能失調曾被提出可能會對懷孕造成不良影響，但醫學界對此說法仍未達成共識，抗磷脂抗體症候群是少數確認與流產相關的系統性自體免疫疾病。

＊罹患糖尿病、甲狀腺疾病

糖尿病、甲狀腺功能亢進或低下都會提高流產機率。懷孕早期糖化血色素（HbA1c）過高除了會增加流產風險，也可能會引發胎兒發育異常的問題。