▲妳和他互動的三個時刻，很多時候妳是沒有別的意思，但卻不小心傷到他幼小的心靈。（圖／Shutterstock）

男人其實很玻璃心！妳無意傷他，卻會讓他難過的三個舉動

關於內心的小劇場，男人的心思不會亞於女生，尤其當男人很愛對方的時候，對方的一舉一動也會牽動著他的思緒，更何況男人大多比較壓抑，很多情緒不能像是女生那樣表露，也就只能自己暗自躲著收拾碎掉的玻璃心。

但什麼時機點會觸發他的敏感神經呢？以下妳和他互動的三個時刻，很多時候妳是沒有別的意思，但卻不小心傷到他幼小的心靈。

01. 當他準備驚喜給妳，妳沒有感到驚喜。

既然準備驚喜，當然就是最期待看到對方的反應，可能是籌備已久的小活動，或者精心挑選的禮物，在那過程中，想的都是能看見妳開心的樣子。結果可能因為對妳來說沒有驚喜到，又演不來他想要的表情，就像是一盆水澆熄他的滿心期待，可能會讓他就此失去給妳驚喜的動力了。

在此奉勸，無論男女，很多時候你要看見的是對方討你開心的舉動，而不是驚喜本身，這樣你就會更容易流露出驚喜的樣子，或者至少能真摯地感激。

02.當他想為妳做些什麼，被妳拒絕。

有些男人的貼心，展現在想要為妳做些什麼，但妳可能會覺得不用，或者怕對方麻煩而婉拒，此時如果妳婉拒的態度無法說服他，就可能會讓他心裡有些不快。比如，他想幫妳拿包包，但妳覺得包包是妳的配件而婉拒，可是妳沒有解釋清楚，就會讓他覺得妳是不是在防備他什麼？或者他想要下班去載妳，妳不想麻煩他而直接拒絕，他可能就會覺得妳是不是還要去哪裡沒有跟他交代。

所以，如果妳想要婉拒男人的主動貼心，在建立好妳們習慣的模式以前，還是要多花點心思解釋會比較不易產生誤會，也好避免自己扛下莫須有的質疑。