你擔心自己給不起對方要的，但你知道為什麼他仍愛著你嗎？

美國大選實在是很難理解的一件事情。

噢，我不是要寫政治文，之所以提到這件事，是因為我有個朋友很關注這件事，她和她男友的理財方式都與美元有關，所以誰當美國隊長對他們而言就很重要，然而開票日的戰況實在太膠著了，她忍不住一直詢問男友類似「為什麼川普票比較少但卻自己宣布大贏」，或者「為什麼川普總票數高但選舉人票少那麼多」這一類的問題，問到後來，她男友大概是煩了，突然嗆了她一句：「誰叫妳平常都不用腦子？光會看韓劇！」

媽呀，關韓劇什麼事呢？玄彬迫降在北韓可不是北卡！

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似乎男人都討厭韓劇。

他們的理由多半是韓劇誇張啊、悖離事實阿……等等，但是通俗娛樂劇本來就沒有文以載道的功能嘛，更何況我發現，有很多男性私下是會看韓劇的，當然不是像女生那樣執迷的追劇，而是無聊轉電視時，若看到有趣好笑的，也是會看一下，只是他們通常不會承認，而如果有女友在場時，更要大肆批評一番，其心態呢，其實就像是一個正處於升學期間的孩子，跟媽媽走在路上時如果恰好經過補習班的跑馬燈榜單，立刻一秒進入備戰狀態，因為妳知道，媽媽大概又要脫口責備妳不用功，「妳看看這間補習班，有多少人考上台大」！

換句話說，韓劇裡那些浪漫多情的男主角，其實就是所謂的隔壁小明，別人永遠比較好、別人永遠比較厲害，妳以為男人聽了會見賢思齊？不，他們只會心想「妳有本事那妳去跟他在一起啊」，意思是要爛大家來爛好了，妳說我很糟糕，那其實就證明了妳也不怎麼樣，才只能攀上我這麼一個爛伴侶。

但是女人其實並沒有真的要求另一半要像韓劇男主角那樣浪漫。