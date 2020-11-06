作家H：遇到彼此都很敏感，但有同理心、靈性、注重自我成長的另一半，該注意些什麼？

H先生您好，已關注您的文章多年了，現在有個感情問題想詢問您。

自從一些人生轉折與前一段恐怖情人的感情經驗，快速成長及變成較為內斂的我，已讓自己單身兩年的時間了，但有時還是會與孤單掙扎，所以近期用了婚戀交友軟體（男生需付費）認識了一位能聊心靈哲學非常聊得來的男生。對方大我9歲目前在紐西蘭工作，起初一開始的契機是我們的故事都彼此經歷了母親罹癌過世，然後準備考中醫的過往（雖然時間不同），後來則是能一起聊生命哲學很投合，彼此都是很敏感、有同理心、靈性、注重自我成長的人，彼此也聊到對婚姻的價值觀嚮往著心靈契合、愛的昇華、自然的走入婚姻 這張人類所賦予形式的紙。

我們是今年6月多開始聊，對方也問我要不要去紐西蘭玩三個月他會幫我出機票，希望我能跟他生活在一起看看，本來我工作也在轉換期有點心動考慮，後來則是覺得自己積蓄不多，想繼續工作存點錢再出國，也認為還不夠了解他，覺得進展太快了，最後也與他一起討論出，近期如願的話他就能在轉換工作期間回來台灣與我見面，不然就要等到聖誕節連假，他覺得想快點與我見面相處，但後面的階段可以一步一步慢慢來。在我提出要求下我們有視訊聊天過一次，當時他利用假日帶我看他們公司的環境邊與我聊天。

能理解他是個思緒煩惱轉很多的人，也很在乎他。因為以往遇到的許多男生頻率都沒辦法與我對到，也沒能與我有著同樣精神高度、心靈深度的人。但由於是第一次遇到這麼遠距離的感情，平常一個人獨立習慣、喜歡自我沈澱還好，但在脆弱時又希望身邊能有他在，甚至有時不知道是不是我心理師上身同理心氾濫，想給他多一點的愛（但我平常對其他男性則是斬斷很乾淨）。

這次我來這詢問您，希望能多聽一些您的建議，包含生命靈數是否契合，為我指點迷津一番了，謝謝您！

（戀愛經驗彼此都同樣有5～6段過，我不輕易走入感情，但在人類同樣渴望愛的本能下，旅途中遇到同樣追求人生智慧的靈魂，真的也會讓我想好好的投入一場愛情，但有時也怕自己太傻⋯不知道對方是否是我值得投入的對象。）