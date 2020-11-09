▲終身伴侶必備的 5 個特質，除了當成觀察對象的指標，也可以藉此自省自己是不是已經成為了足夠好的伴侶。（圖／Shutterstock）

美國心理分析師：終身伴侶必備的 5 個特質，觀察他在衝突中的樣子最準

由婚姻大師 John Gottman 所創立的高特曼學院（The Gottman Institute） 曾經在研究中發現， 兩人處理衝突的方式，可以大大預測這段感情的長久度。 因此要了解對方是不是值得託付終身的伴侶，應該觀察他在關係衝突中的樣子，而不是感情甜蜜時的樣子。

美國心理分析師 Hilary Jacobs Hendel 表示自己以前是個好好小姐，但在吵架時就會變了一個人，看到老公把襪子丟在客廳、專注遊戲而忽略她時就會暴怒，把「你每次都…」、「你總是不…」這些句子掛嘴邊，甚至說出非常人身攻擊的話。但是，吵完架後她感受到的只有滿滿的懊悔。

進入心理工作後他才發現之前的吵架都是無效溝通，不但對感情的發展沒有建設性的幫助，甚至還會產生破壞性的影響。

Hilary Jacobs Hendel 根據他自身經驗與為伴侶諮商的經驗，整理了以下終身伴侶必備的 5 個特質，除了當成觀察對象的指標，也可以藉此自省自己是不是已經成為了足夠好的伴侶。

1. 同理的能力

許多的爭吵和誤會都來自不了解，有同理能力的人，才能切換到對方的角度，真正理解他的想法和情緒。無法同理另一半的伴侶，容易將自己的價值觀強硬套在對方身上，也無法讓對方有「被接住」的感覺，因此兩顆心容易因此越來越疏遠。

2. 幽默感

幽默是化解衝突的重要工具，它不一定時時都能派上用場，但在規模較小的衝突中幽默有良好的潤滑作用。例如春嬌因為經期的關係脾氣較不穩定，看到老公志明碗盤沒收、東西亂放這些瑣事而碎念，此時，志明可以有兩種選擇，一是跟春嬌對槓看誰吵得贏，二是用幽默化解，比如用水汪汪的眼睛看著春嬌對她說：「不要對我兇嘛，人家會怕。」通常開始爭吵的那一方情緒會因此軟化下來。

在關係中如果兩人都有幽默感，很多小小的不如意、摩擦、意見不合都可以被迎刃而解，不會因為情緒的堆疊而被無限放大，變成更嚴重的衝突。