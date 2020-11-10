條件不差卻沒桃花？吸引男人追求的四個特質

認識好幾個不錯的女性，工作外型都不錯，性格溫和好相處，也不是嫌貧愛富的拜金女，但卻到30歲還是母胎單身。她們一直想不透，明明不管以前學生時期或現在的工作環境，其實不缺乏男同事，卻始終沒有人追求，難道是命中注定沒有桃花？否則很多條件不如自己的女生都換了好幾個男友，為何就是吸引不了男生追？

關於這點也很好奇，於是便私下請教了某位閱歷豐富的男性朋友，由他來提出會吸引男人追求的幾項特點，接下來我們就聽聽他的看法吧！

一、要有女人味

吸引男人不一定要多正多會露奶，相反的太過耀眼或暴露的女性反而會引起男人的戒心，而女人味能讓男人感到舒適、溫馨，一直想多待在她身邊。

可以多穿一些裙裝，不需要性感火辣，能優雅的展現身體線條的就很好，老是帥氣牛仔或休閒運動裝扮，很容易被男人當成哥們。除了穿著，說話的方式和肢體動作也很重要，有些女生雖然很會打扮，但一嗨起來說話聲音超大，甚至發出超分貝的尖笑，朋友說他曾約會過這樣的對象，結果原本的好印象全部幻滅，另外女生偶而散發出的羞澀感和矜持也很能讓男人心動，咄咄逼人的女性只會讓男人想逃。

二、生動活潑的個性

朋友說他也約會過一些在大公司上班，擁有不錯頭銜的女性，但因為聊天話題總是不脫彼此的工作或吃吃喝喝的話題，久而久之就覺得乏味，其實這也很容易理解，就像我們女人如果跟一個每天只會跟妳談工作或股票的男人交往也一樣無聊，所以一個有吸引力的女性往往擁有自己的見解或獨到的性格。