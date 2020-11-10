一直想他想到睡不著怎麼辦？找回平靜的三個方法

你早就知道真正能夠改變的人只有自己，畢竟我們都不是神仙，無法作法去影響對方。然而，當你很在意一個人的時候，心還是會被對方給拉走、一直想著要怎麼樣做才對、要怎樣他才會回我訊息、他現在在做什麼等等⋯⋯如果被自己的焦慮和不安全感給抓住，那該怎麼辦呢？

一般來說，許多類似的書籍都會建議我們先「回到自己」、找回心中的平靜。不過，具體操作來說，要如何找回心中平靜的感覺？每個人都是獨特的，可能有些方法對有些人有用、對有些人沒用，所以這裡提供三個不同的技巧，讓大家參觀選購XD。

找回平靜的三個方法

如果你想他想到睡不著、可是傳訊息或打電話給他，又覺得打擾，那該怎麼辦呢？這裡先確認一件事情，就是你想要平靜下來，還是你想要睡著，這兩個是不一樣的，先搞清楚自己要的是什麼，然後從下面選擇一個試試看：

• 我想要睡著：到了一個年紀之後，你就會發現躺下來可以直接睡著，是一種很幸福的事情——表示你沒有什麼太多的東西需要煩惱，睡覺前不會想東想西。然而，如果明明到了該睡著的時間，但是腦袋裡面都是他的影子，該怎麼辦？

o 靜坐聽呼吸：這是我前幾天去上課學到的技巧，無關宗教、任何流派都可以嘗試的方法，把兩隻手放在膝蓋上面、手心朝上、調整自己的呼吸、吸氣和吐氣的時間可以盡量拉長，你可以用鼻子吸氣嘴巴吐氣，也可以用鼻子吸氣鼻子吐氣，選擇一個你習慣的方式。眼睛輕輕閉起來，把注意力放在你的呼吸上面、卻聽你呼吸的聲音。這裡有一個技巧，在靜坐的時候，我們很容易受到外在的聲音影響，所以讓你去聽「外在的聲音」你會覺得很煩躁，很容易分心；然而，當你回過頭來聽「內在的聲音」，你會發現你有很多的思緒，也一樣會覺得很煩。所以有一個當下的聲音，就是你的呼吸，把注意力放在呼吸上，就會容易許多。

o 選擇白噪音：之前在很多文章裡面有介紹過，白噪音也是一個常見的方式，現在有很多的手機App可以下載（你搜尋一下應該蠻多的），研究顯示如果你在睡眠時聽白噪音，有可能會影響到你睡眠時候的品質，所以比較恰當的方式是你可以設定一個時間，例如說半小時，然後時間過了之後噪音就會停止，我喜歡用的是烤火和海浪的聲音，然後想像自己在海邊的營火旁邊，躺著吹風的樣子。