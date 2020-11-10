「只有堅強的女人，才能獨立自持。」戀愛中，妳絕對不能做的三件事

戀愛時很容易沖昏頭，認定對方就是這輩子的唯一，時時刻刻想見到對方，把其他的事都拋在腦後，只有對方是最重要的！這是熱戀中的男女最容易犯的錯誤，畢竟，這世界上不是只有愛情而已。

感情是無法預知的，即使再好、妳再愛對方都不能做以下三件事：

1.妳是女友不是他媽，別把他寵成媽寶

很多人都會勸告：「女人，不要依附男人過生活」，同樣的，也別讓男人依附著妳過生活，不要把男人寵成了媽寶。

之前有個藝人在新聞裡就有提到，某次交往一個男友，那個男友的媽媽要找他，還會先打來，因為怕吵醒兒子，當下大家就建議她要分手，因為這男人根本就是媽寶，即使結婚也不會快樂。

我曾經有個朋友和男友論及婚嫁，去男友家時，對方媽媽會三不五時開門來看看兩個人在做什麼，男友已經快四十歲，所有生活起居都是媽媽照料的，連內褲都還是媽媽去幫他買的，朋友發現和對方媽媽常有意見不合的狀況，怕婚後會更嚴重，這樣即使結婚也不會快樂，於是快刀斬亂麻。

後來這個前男友馬上和另一個女生閃婚，結婚才一兩年也是離婚收場，朋友暗自感嘆還好自己沒有嫁，畢竟，結婚是兩個家庭的事情，再相愛也是躲不過兩個家庭的摩擦，與其日後爭吵不斷，不如提前斬斷。

所以如果妳不想婚後多一個兒子，那麼就從現在開始不要把男友寵成媽寶，這樣婚後妳只會更辛苦而已！